L'APCHQ célèbre son 60e anniversaire

MONTRÉAL, le 29 nov. 2021 /CNW Telbec/ - Forte d'un riche passé et d'actions significatives qui contribuent encore aujourd'hui à enraciner sa notoriété au cœur de la société québécoise, l'Association des professionnels de la construction et de l'habitation du Québec (APCHQ) souligne cette année ses 60 ans d'existence et présente, pour l'occasion, une série de capsules vidéo mettant en lumière ses services et son expertise.

« L'APCHQ travaille depuis 60 ans à faire grandir l'industrie québécoise de la construction et de la rénovation résidentielles, et les derniers mois ont confirmé que l'habitation est toujours au cœur des préoccupations des Québécoises et des Québécois, en plus d'être l'un des piliers économiques du Canada, du Québec et de ses régions. Aujourd'hui plus que jamais, l'importance du secteur en fait un enjeu politique, social et économique majeur, et c'est d'ailleurs pour cette raison que l'APCHQ est particulièrement fière d'y contribuer depuis maintenant six décennies », souligne Luc Bélanger, président-directeur général de l'APCHQ.

Pour marquer son anniversaire, l'APCHQ a choisi de mettre à l'avant-scène la pluralité de ses services qui soutiennent le développement des entrepreneures et entrepreneurs depuis des décennies. Grâce à des capsules vidéo qui ont été diffusées tout le mois de novembre sur les différentes plateformes web de l'APCHQ, le grand public est à même de constater la nature des enjeux adressés quotidiennement aux expertes et experts des différentes équipes de l'Association. Avec des conseils juridiques et techniques en passant par une offre de formations pertinente ainsi qu'un soutien en matière de gestion des relations du travail et de la santé et sécurité sur les chantiers, l'APCHQ est fière d'offrir à ses 19 000 membres, réunis au sein de 13 associations régionales, une offre de services variée et adaptée à la réalité actuelle de l'industrie.

Les moments forts de l'APCHQ au cours des 60 dernières années

Depuis sa création en 1961, l'APCHQ a été façonnée par son implication dans de nombreux dossiers importants. Ceux-ci représentent autant de défis et d'événements ayant contribué à transformer le paysage québécois de l'habitation. En voici quelques-uns :

1961 Création de l'APCHQ par trois regroupements d'entrepreneurs, l'Association des constructeurs du district de Montréal, la Société des constructeurs d'habitations du district de Québec et la Société des constructeurs d'habitations de Sherbrooke, qui décident de faire front commun afin de faire entendre leur voix dans le tumulte des réformes qui s'annoncent.



1968 Adoption de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'œuvre dans l'industrie de la construction (Loi R-20).



1969 Adoption de la Loi sur la copropriété des immeubles.



1975 Au milieu de la décennie 1970, avec ses quelque 4 200 membres, l'APCHQ agit comme caution pour ses membres moyennant la somme de 20 $.



1976 Adoption de la Loi sur la qualification des entreprises de construction.



1976 Lancement du Programme de certification des maisons neuves de l'APCHQ.



1982 Les partenaires du secteur de l'habitation, le gouvernement, les municipalités, les institutions financières, la partie patronale et la main-d'œuvre se serrent les coudes pour mettre de l'avant Corvée-Habitation, un programme qui favorisera la construction de 56 000 logements en trois ans. Ensemble, travailleurs et employeurs consacrent 12,5 cents de l'heure travaillée à un fonds de relance qui permet de réduire les taux hypothécaires astronomiques.



1983 Lancement par l'APCHQ du magazine Québec habitation.



1983 Collaboration de l'APCHQ à la création de la norme R-2000, élaborée par Ressources naturelles Canada (RNCan) en collaboration avec d'autres intervenants du secteur de l'efficacité énergétique.



1986 Lancement de la Garantie Rénovation de l'APCHQ.



1987 Boom immobilier majeur avec près de 75 000 mises en chantier recensées, le sommet des 60 années d'existence de l'APCHQ.



1988 Projet de loi 142 du ministre du Travail, Normand Cherry, qui déréglemente les immeubles de huit logements et moins.



1991 Participation à la mise en place du programme Mon taux, mon toit de la Société d'habitation du Québec (SHQ).



1993 L'APCHQ prend part, à la demande du gouvernement, au Sommet sur l'industrie de la construction, lequel mènera à des changements législatifs et réglementaires majeurs.



1992 Collaboration de l'APCHQ au projet de La Maison performante.



1995 Adoption de la Loi 46 qui répond aux représentations de l'Association par la création de quatre secteurs et un tronc commun d'une convention collective par secteur de l'industrie.



1997 Création des mutuelles de prévention de l'APCHQ, le plus grand regroupement d'employeurs du domaine de la construction.



1999 Signature de la première convention collective du secteur résidentiel après des années de négociation pour faire reconnaître les particularités du secteur résidentiel.



1999 Création de la Garantie des maisons neuves de l'APCHQ, administrateur du plan de garantie obligatoire approuvé par la Régie du bâtiment du Québec (RBQ).



2000 L'APCHQ se retrouve en Cour supérieure, contestant le rôle de la Commission de la construction du Québec (CCQ) dans le fonds de formation.



2002 Création de la bannière Réno-Maître de l'APCHQ.



2003 Création de la bannière Solutions Santé Sécurité.



2008 Adoption du Règlement sur la qualification professionnelle des entrepreneurs et des constructeurs-propriétaires.



2008 Crise de la pyrrhotite.



2011 Création de la garantie Abritat.



2012 Création d'un fonds d'urgence constitué pour des événements potentiels semblables à la crise de la pyrrhotite.



2013 Début du premier procès de la crise de la pyrrhotite.



2014 Réforme du plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs.



2016 Instauration du crédit RénoVert par le gouvernement du Québec.



2016 Restructuration des mutuelles de prévention de l'APCHQ afin d'offrir cette opportunité à d'autres secteurs économiques comptant aujourd'hui près de 4 100 employeurs inscrits en mutuelles.



2018 L'APCHQ entame des représentations auprès des autorités pour faire reconnaître la problématique de la pénurie de main-d'œuvre dans l'industrie. Des recommandations faites vont découler en avril 2021 d'importantes modifications réglementaires.



2018 L'APCHQ lance www.trouverunentrepreneur.com, le plus grand répertoire d'entrepreneurs en construction et en rénovation au Québec.



2019 Lancement du projet de recherche du Mur parfait de l'APCHQ en collaboration avec la Chaire industrielle de recherche sur la construction écoresponsable en bois (CIRCERB) de l'Université Laval.



2019 Adoption de la Loi visant principalement l'encadrement des inspections en bâtiment et de la copropriété divise, le remplacement de la dénomination de la Régie du logement et l'amélioration de ses règles de fonctionnement et modifiant la Loi sur la Société d'habitation du Québec et diverses dispositions législatives concernant le domaine municipal.



2020 Jugement de la Cour d'appel du Québec dans le dossier de la pyrrhotite. Les entrepreneurs ont gain de cause et n'ont pas à supporter le 5 % des dommages qui leur avaient été attribués dans la décision de la Cour supérieure. Le jugement souligne que « Les entrepreneurs n'ont commis aucune faute causale ». Résultats du partage des responsabilités : SNC-Lavalin 70 %, carrières et bétonnières 30 % et entrepreneurs 0 %.



2020 Publication des règlements visant la formation continue obligatoire pour certains entrepreneurs généraux et spécialisés.



2020 Crise de la COVID-19 et fermeture des chantiers de construction.



2021 Adoption de la Loi modernisant le régime de santé et de sécurité du travail.



2021 L'APCHQ prévoit que les dépenses en rénovation atteindront pour la première fois la marque des 18 milliards de dollars au Québec.

À propos de l'APCHQ Fondée en 1961, l'APCHQ est un organisme privé à but non lucratif qui a pour mission de faire valoir et développer le professionnalisme de ses 19 000 entreprises membres réunies au sein de 13 associations régionales. Grâce à son offre de services techniques, juridiques, administratifs et de formation ainsi qu'à ses interventions gouvernementales et publiques, l'APCHQ contribue à ce que ses membres puissent accroître leurs compétences et évoluer dans un environnement hautement compétitif. En outre, à l'occasion du renouvellement des conventions collectives de l'industrie de la construction, l'APCHQ a le mandat de négocier au nom de 15 500 employeurs du secteur résidentiel.

