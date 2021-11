L'APCHQ accueille favorablement le Programme d'inspection 2022 de GCR

MONTRÉAL, le 12 nov. 2021 /CNW Telbec/ - L'Association des professionnels de la construction et de l'habitation du Québec (APCHQ) tient à saluer le dévoilement du Programme d'inspection 2022 annoncé plus tôt ce matin par Garantie de construction résidentielle (GCR).

L'APCHQ, qui est en faveur des inspections obligatoires, considère qu'il s'agit d'un plan crédible comprenant des améliorations majeures qui seront bénéfiques tant pour l'ensemble de l'industrie de la construction résidentielle que pour les consommatrices et les consommateurs.

« La présentation du Programme d'inspection 2022 et son contenu marquent une volonté claire de GCR de faire un pas dans la bonne direction. Dans le contexte actuel, il s'agit d'une démarche bienvenue et nécessaire pour améliorer encore davantage la qualité de construction des bâtiments visés par le plan de garantie obligatoire et assurer la protection du public », souligne Luc Bélanger, président-directeur général de l'APCHQ.

Tout en accueillant favorablement le Programme de GCR, l'APCHQ souligne qu'il sera important de voir par quels moyens précis il sera mis en œuvre. Ainsi, l'atteinte des cibles d'inspections représente un défi de taille. Pour faire davantage d'inspections, l'Association croit qu'il faudra mettre à profit les ressources techniques existantes et ainsi couvrir adéquatement les points d'inspections importants. Selon l'APCHQ, une collaboration avec les partenaires de l'industrie est une option sérieuse à envisager.

Des efforts à poursuivre ensemble

En matière d'inspections obligatoires, l'APCHQ considère que le Québec est sur la bonne voie. L'Association souhaite contribuer aux réflexions et aux efforts collectifs, et offre en ce sens son entière collaboration au gouvernement et aux partenaires de l'industrie pour soutenir leur mise en place.

