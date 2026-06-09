L'anxiété financière s'intensifie au Canada : une forte hausse en six mois alors que de plus en plus de personnes peinent à couvrir leurs besoins essentiels : sondage de Centraide United Way Canada

De nouvelles données révèlent que près d'une personne sur deux au Canada mentionne pouvoir assumer ses dépenses pendant un mois ou moins avant de s'endetter

46 % des personnes au Canada pourraient couvrir leurs dépenses de base pendant un mois ou moins

27 % affirment que leur situation s'est détériorée au cours des six derniers mois

Deux personnes sur cinq ont vécu une situation de pauvreté personnellement, ou connaissent une personne proche qui l'a vécue

Les familles monoparentales, les nouveaux arrivants et les jeunes figurent parmi les groupes les plus touchés

OTTAWA, ON, le 9 juin 2026 /CNW/ - Partout au pays, la pression financière s'intensifie. Deux personnes sur cinq au Canada ont du mal à mettre de la nourriture sur la table. 40 % perdent le sommeil en se demandant comment boucler leur budget. Et la proportion de personnes submergées par l'anxiété lorsqu'elles pensent à leurs finances personnelles a grimpé à 60 %, soit une hausse de cinq points en seulement six mois, selon le sondage sur l'Indice d'anxiété financière de Centraide United Way Canada (CUWC), publié aujourd'hui et réalisé par Léger.

D'un océan à l'autre, le stress financier mine le bien-être des gens, alimenté par la hausse du coût des biens essentiels-- l'alimentation, le logement et l'énergie. Les familles monoparentales (58 %) et les nouveaux arrivants (54 %) sont plus susceptibles de ne pouvoir couvrir leurs dépenses de base plus d'un mois sans s'endetter et, tout comme les jeunes adultes de 18 à 34 ans, ils affichent des niveaux d'anxiété nettement plus élevés. Les résultats montrent un recul marqué de la stabilité financière entre les groupes démographiques, qui touche désormais des personnes qui se considéraient auparavant à l'abri.

« Derrière chaque donnée se trouve une personne forcée de faire des choix difficiles, qui perd le sommeil à cause des factures, peine à se concentrer au travail ou se prive de nourriture », a déclaré Dan Clement, président-directeur général de Centraide United Way Canada. « Il ne s'agit pas d'une crise à venir, mais bien d'une réalité actuelle qui se manifeste dans les communautés partout au pays. Centraide United Way Canada investit dans des programmes et des services locaux qui répondent aux besoins urgents, renforcent la résilience et consolident les communautés à long terme. »

Le coût humain : alimentation, sommeil et vie quotidienne

La pression financière entraîne des répercussions mesurables sur le bien-être et le fonctionnement au quotidien :

38 % des Canadiennes et Canadiens vivent de l'insécurité alimentaire, et une personne sur cinq affirme que toute la nourriture à la maison a été consommée sans qu'il reste de l'argent pour en acheter davantage

40 % déclarent avoir du mal à dormir en raison du stress financier

34 % éprouvent des difficultés à se concentrer au travail ou aux études

Une crise qui s'accélère

Les données révèlent non seulement l'ampleur du stress financier, mais aussi la vitesse à laquelle il s'intensifie. Par rapport aux données de sondage de la fin de 2025 :

Le nombre de personnes au Canada qui disent pouvoir couvrir leurs dépenses de base pendant un mois ou moins avant de s'endetter a augmenté de quatre points, passant de 42% à 46%.

34 % connaissent une personne proche qui a vécu une situation de pauvreté, en hausse de cinq points

22 % des Canadiennes et Canadiens ont personnellement vécu une situation pauvreté, contre 19 % auparavant

Le stress financier dépasse désormais les ménages à faible revenu

La pression financière ne touche plus uniquement les personnes les plus vulnérables. Plus de la moitié (53 %) des Canadiennes et Canadiens décrivent leur situation financière comme « correcte » ou pire, ce qui signifie qu'ils arrivent à payer leurs dépenses, sans plus, ou qu'ils éprouvent déjà de réelles difficultés.

Parmi les personnes qui qualifient leur situation de « correcte » :

31 % disent que leur situation s'est détériorée au cours des six derniers mois

24 % s'attendent à ce qu'elle se détériore davantage

Le portrait est encore plus sombre pour les personnes qui décrivent leur situation comme « mauvaise » : les deux tiers (66 %) affirment que les choses se sont aggravées, et 39 % s'attendent à une nouvelle détérioration.

Des solutions communautaires à l'œuvre

Chaque année, le réseau de Centraide United Way Canada mobilise plus de 600 millions de dollars pour des programmes essentiels, qu'il s'agisse d'aide au logement, de réduction de la pauvreté ou de littératie financière à long terme. Ces initiatives répondent aux besoins essentiels de plus de 8 millions de personnes partout au pays, renforçant la résilience et allégeant le poids de l'anxiété financière dans nos communautés.

Les données du sondage mettent en évidence l'importance cruciale d'un solide filet social et montrent que, lorsque les Canadiennes et Canadiens utilisent ces soutiens, ces derniers procurent un réel soulagement :

40 % des personnes ayant eu recours au soutien d'un organisme communautaire ont signalé un effet positif sur leur situation financière

36 % ont dit que cela les avait aidées à gérer leur anxiété financière

76 % des personnes ayant obtenu de l'aide en logement l'ont jugée utile, ce qui souligne le pouvoir stabilisateur d'un soutien ciblé et concret sur le terrain

« Personne ne devrait avoir à choisir entre se nourrir, se loger et préserver sa santé mentale », a ajouté M. Clement. « Les Centraide United Way se mobilisent dans leurs communautés, et nous savons que ces soutiens font une réelle différence. Mais les données sont sans équivoque : les difficultés financières s'aggravent, et elles progressent plus vite que bien des gens ne le réalisent. Il faut agir maintenant, car le coût de l'inaction est tout simplement trop élevé. »

Les Centraide United Way investissent dans des stratégies de prévention de l'itinérance, comme l'aide au logement, des approches de réduction de la pauvreté et des initiatives de littératie financière à long terme, et plaident en faveur d'une sécurité du revenu afin d'alléger le fardeau du stress financier.

Centraide United Way Canada est également un partenaire fondateur du 211, un service gratuit, confidentiel et accessible en tout temps, qui met les gens en relation avec des services communautaires, sociaux, de santé et gouvernementaux. Le service fournit des données communautaires en temps réel qui rendent visible l'ampleur croissante des défis auxquels de nombreuses personnes font face partout au pays.

Faites un don dès maintenant à votre Centraide United Way local à unitedway.ca/donate.

Indice d'anxiété financière de CUWC*

Les Canadiennes et Canadiens obtiennent une note moyenne de 43,5 à l'indice national d'anxiété financière, ce qui indique qu'un niveau de stress financier modéré à élevé est répandu dans l'ensemble de la population.

NIVEAU D'ANXIÉTÉ FINANCIÈRE

Absent (0-20) Faible (21-40) Modéré (41-60) Élevé (61-80) Extrême (81-100) Proportion de la population canadienne 11 % 35 % 36 % 15 % 4 %

*L'indice d'anxiété financière de CUWC est composé de trois catégories de variables, chacune contribuant au score : la situation financière et familiale des Canadiennes et Canadiens, leur niveau de connaissances financières et leurs préoccupations à l'égard de différents aspects financiers. Les chiffres peuvent ne pas totaliser 100 % en raison de l'arrondissement.

Faits saillants de l'indice



J'ai moi-même vécu, OU je connais une personne proche qui a vécu, une situation de pauvreté Sept. 2025 - moyenne nationale 36 % Avril 2026 - moyenne nationale 39 % C.-B. 36 % Alb. 41 % Prairies 39 % Ont. 41 % QC 35 % Atlantique 41 % 18 à 34 ans 45 % Nouveaux arrivants 49 % Familles monoparentales 52 %

À propos de Centraide United Way Canada

Centraide United Way Canada est le bureau national qui représente et appuie un réseau de Centraide United Way au service de 5 000 collectivités partout au Canada. Centraide United Way est le plus important bailleur de fonds non gouvernemental au pays dans le domaine des services à la personne et des services communautaires, mobilisant plus de 600 millions de dollars par année pour répondre aux besoins essentiels de plus de 8 millions de personnes. Les Centraide United Way agissent localement pour soutenir les personnes en situation de vulnérabilité dans nos communautés et bâtir un avenir plus équitable pour toutes et tous. Ils travaillent en partenariat avec plus de 3 800 organismes communautaires distincts qui offrent des services essentiels afin que chaque personne, dans chaque communauté, ait la possibilité de réaliser son plein potentiel.

À propos de l'indice d'anxiété financière de CUWC

Un sondage Web de Léger a été mené auprès de 8 014 Canadiennes et Canadiens âgés de 18 ans ou plus, entre le 17 février et le 11 mars 2026. Les résultats ont été pondérés selon le genre, l'âge, la langue maternelle, la région, le niveau de scolarité ainsi que le revenu personnel et familial afin d'assurer un échantillon représentatif de la population. Pour l'échantillon national, la marge d'erreur serait de plus ou moins 1,1 %, 19 fois sur 20.

À propos de Léger

Léger est la plus grande firme de sondage, de recherche marketing et analytique à propriété canadienne, avec plus de 300 employé(e)s au Canada et aux États-Unis. Léger travaille avec des clients prestigieux depuis 1986. Pour plus d'informations : leger360.com.

SOURCE United Way of Canada - Centraide Canada

Pour en savoir plus, veuillez communiquer avec : Erika Jacinto, Directrice nationale, Communications, Centraide United Way Canada, [email protected]