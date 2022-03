OTTAWA, ON, le 8 mars 2022 /CNW/ - L'Association nationale des sociétés autochtones de financement et les institutions financières autochtones qu'elles représentent annoncent le lancement du Programme d'entrepreneuriat féminin autochtone.

Le programme nouvellement lancé, a été élaboré en partenariat avec Services aux Autochtones Canada (SAC). Ce programme offre aux femmes des Premières Nations, inuites et métisses un soutien ciblé et fondé sur les distinctions.

L'annonce coïncide avec la Journée internationale de la femme, et l'ANSAF et les IFA espèrent que le Canada et toutes nos Nations aideront à célébrer les femmes autochtones qui font la différence dans nos communautés, y compris celles qui poursuivent leurs rêves d'entrepreneuriat.

« Nous sommes ravis pour nos clientes potentielles au Yukon et nous prévoyons pouvoir aider plus de femmes autochtones en affaires que nous ne l'avons jamais fait auparavant grâce au personnel dévoué, à la formation et aux micro-prêts qui ont été mis à la disposition des femmes autochtones grâce à l'ANSAF », a déclaré däna Näye Ventures et sa directrice générale, Elaine Chambers.

En 2020, l'ANSAF s'est engagée à augmenter de 50 % le nombre de femmes entrepreneures autochtones ayant accès au financement par l'intermédiaire des IFA. Dans le dernier rapport annuel de l'ANSAF, 30 % des entreprises soutenues par le réseau sont détenues par des femmes ou en copropriétés avec des femmes, dont 24 % en propriété exclusive.

L'élaboration du programme s'appuie sur les activités soutenues par le Fonds pour l'écosystème de la Stratégie pour les femmes en entrepreneuriat, y compris des ateliers offerts par les IFA à plus de 300 femmes entrepreneures autochtones à travers le Canada et la création d'un cadre de microfinancement. Maintenant, avec les 22 millions de dollars supplémentaires engagés par les SAC au cours des deux prochaines années et demie, les IFA disposeront de suffisamment de ressources pour offrir une formation et des micro-prêts à encore plus de femmes autochtones.

« Services aux Autochtones Canada est heureux de travailler en partenariat avec la NACCA à l'occasion du lancement du nouveau programme d'entrepreneuriat pour les femmes autochtones. En offrant de la formation, des ressources et du capital aux entreprises autochtones appartenant à des femmes, la NACCA et le réseau des IFA réduisent les obstacles pour les femmes entrepreneures et soutiennent la prospérité économique des entreprises autochtones dans tout le pays », a déclaré L'honorable Patty Hajdu, Ministre des Services aux Autochtones

En mars, 32 de nos institutions financières autochtones commenceront à offrir le programme, qui comprend l'accès à des agents de soutien aux entreprises dévoués, des ateliers et de la formation, ainsi qu'un nouveau fonds de micro-prêts.

« Être en mesure d'offrir des programmes et du financement sur mesure aux femmes autochtones est une étape importante pour l'ANSAF et le réseau pour s'assurer que les femmes ont accès à des services équitables. Notre espoir est que nous pourrons continuer à offrir ce nouveau programme pour les générations à venir », a déclaré le chef de la direction de l'ANSAF Shannin Metatawabin.

Brittney Langan, Métis de la Saskatchewan, cliente du Fonds de développement Clarence Campeau, est l'une des premières femmes autochtones à avoir accès à un micro-prêt dans le cadre du nouveau programme EFA. Elle a lancé BB Beautique, une entreprise de soins de beauté et de soins cosmétiques à service complet, pour aider les autres femmes à avoir plus confiance en leur peau.

« Créer ma propre entreprise est un de mes rêves depuis longtemps. J'ai pratiqué des soins esthétiques et cosmétiques comme un projet qui me passionnait pendant un certain temps, mais maintenant, avec le soutien du Fonds de développement Clarence Campeau, j'ai eu accès à un micro-prêt et je m'occupe maintenant de mes activités secondaires à temps plein », explique Langan.





SOURCE Association nationale des sociétés autochtones de financement

