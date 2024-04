OTTAWA, ON, le 17 avril 2024 /CNW/ - L'Association nationale des sociétés autochtones de financement (ANSAF) tiens à célébrer que la ministre Chrystia Freeland et le Premier ministre Justin Trudeau aient inclus dans le budget fédéral 2024 350 millions de dollars pour les réseaux d'institutions financières autochtones sur cinq ans. Il s'agit d'une étape importante dans la promotion de l'entrepreneuriat autochtone, et de la prospérité économique.

"L'inclusion de l'ANSAF dans le budget 2024 démontre l'engagement du gouvernement à promouvoir la prospérité économique autochtone à travers le Canada", a déclaré Shannin Metatawabin, PDG de l'ANSAF. "Ce financement nous permettra de poursuivre notre travail de transformation, en éliminant les barrières systémiques et en favorisant la participation économique alignée sur les valeurs culturelles autochtones.

"Nous remercions le gouvernement du Canada d'avoir soutenu et inclus l'ANSAF et le réseau des institutions financières autochtones. Cet engament arrive également à un moment crucial pour nos communautés, avec des solutions comme le Fonds de croissance autochtone, désormais positionné pour répondre à la demande croissante et évolutive des entreprises autochtones, a ajouté M. Metatawabin.

Le succès de l'ANSAF, avec plus de 35 ans d'expérience dans la fourniture de financement au réseau des Institutions Financières Autochtones (IFAs) qui s'efforce de créer et de soutenir les entrepreneurs autochtones est validé par cette annonce. Ce financement jouera un rôle crucial dans le soutien à l'autodétermination autochtone et à l'autonomisation économique. Cet investissement crucial souligne la reconnaissance du gouvernement de l'importance de l'engagement total des peuples autochtones, des entreprises et des communautés dans l'économie, conformément à leurs droits protégés par la Constitution.

L'ANSAF, regroupant un réseau de plus de 50 IFAs, a discrètement catalysé le développement des entreprises autochtones depuis plus de 35 ans. Grâce à son engagement indéfectible, l'ANSAF a facilité l'octroi de 53 000 prêts totalisant 3,3 milliards de dollars à des petites et moyennes entreprises autochtones à travers le Canada. Nous sommes particulièrement fiers de notre taux de remboursement, qui dépasse 97 %.

Ces fonds contribueront grandement à soutenir des programmes essentiels qui autonomisent les femmes et les jeunes entrepreneurs autochtones, indispensables pour mobiliser le capital du secteur privé et octroyer des prêts aux entreprises autochtones.

L'impact de l'ANSAF dépasse les seuls aspects financiers, ayant directement un impact social positif sur les communautés autochtones. Cela comprend la stimulation de la croissance économique, la création d'emplois et le développement communautaire, notamment dans les régions éloignées où les prêteurs conventionnels hésitent à investir. En plus de 35 ans, les contributions de l'ANSAF se sont élevées à 12 milliards de dollars de croissance économique, créant plus de 126 000 emplois tout en améliorant le bien-être des communautés autochtones.

À propos de l'ANSAF:

L'Association nationale des sociétés autochtones de financement (ANSAF) est un réseau comprenant plus de 50 Institutions Financières Autochtones engagées à stimuler la croissance économique des peuples autochtones à travers le Canada. En favorisant l'autonomie sociale et économique, l'ANSAF et ses membres s'efforcent de cultiver une prospérité durable au sein des communautés autochtones, d'un océan à l'autre.

