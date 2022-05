L'animatrice Julie Bélanger devient porte-parole de Tel-Aide Montréal

MONTRÉAL, le 25 mai 2022 /CNW Telbec/ - Tel-Aide Montréal annonce avec fierté que Mme Julie Bélanger deviendra sa porte-parole, inaugurant ainsi les célébrations du 50e anniversaire de l'organisme, lors d'une soirée bénéfice qui se tiendra à Montréal le 4 juin prochain en compagnie de la créatrice des vins BU Jessica Harnois à l'animation et de la chanteuse Florence K. en musique.

Poursuivant une brillante carrière à la télévision et à la radio depuis plusieurs années, l'animatrice vedette Julie Bélanger succède ainsi à la porte-parole des dernières décennies, une femme marquante dans l'histoire du Québec, Mme Janette Bertrand.

Julie Bélanger est reconnue pour son grand cœur et son franc-parler. La nouvelle porte-parole de Tel-Aide Montréal fait également preuve d'une grande sensibilité lorsque l'on parle de santé mentale : « Être écouté, briser la solitude, pouvoir se confier : ça peut faire toute la différence dans une vie. On a tous nos tempêtes à traverser, mais parfois, ça prend une oreille, un bon mot, pour s'en relever. Je suis honorée de pouvoir mettre Tel-Aide en lumière et peut-être ainsi aider des gens qui souffrent en silence », a déclaré Mme Bélanger.

La présidente du conseil d'administration de Tel-Aide Montréal, Mme France Wagner, gestionnaire aguerrie et bénévole, ne cache pas sa joie face à l'excellente nouvelle : « Je tiens d'abord à souligner l'arrivée de Julie Bélanger, je suis persuadée qu'elle amènera un vent de fraîcheur qui permettra à Tel-Aide Montréal d'aider le nombre grandissant de Montréalais-es qui ont besoin d'écoute. Nous constatons quotidiennement les besoins criants de la population. Ensuite, je tiens à remercier Mme Janette Bertrand, qui nous a soutenus tout au long de notre histoire, nous lui en serons éternellement reconnaissants », a précisé Mme Wagner.

Pour la nouvelle porte-parole, Julie Bélanger, démystifier la santé mentale est primordial : « Parler de santé mentale est une mission de cœur pour moi, je suis convaincue que pour prendre soin de soi, il faut d'abord nommer nos malaises, mettre des mots pour les reconnaitre. Tel-Aide est, en ce sens, un service plus qu'essentiel à mes yeux », a conclu Mme Bélanger.

Tel-Aide Montréal est une ligne d'écoute gratuite et anonyme disponible en tout temps au 514-935-1101

Pour plus de détails : telaidemontreal.org

