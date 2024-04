L'ANALYSE OPÉRATIONNEL CONFIRME LE PLAN D'ACCÉLÉRATION DE LA PRODUCTION AU COMPLEXE LITHIUM AMÉRIQUE DU NORD

Au cours de l'examen opérationnel, Sayona a évalué les possibilités d'optimiser la production, de réduire les coûts, de préserver l'optionnalité et de maximiser la valeur pour les actionnaires. En poursuivant la production, les partenaires ont noté que plusieurs initiatives d'investissement presque achevées amélioreront la cadence opérationnelle et la réalisation d'une production stable en 2024.

« L''analyse opérationnelle de LAN était un exercice critique pour s'assurer que nous optimisions nos ressources et que Sayona se mette en position de succès à long terme. Il est important de noter qu'il existe un chemin clair vers l'atteinte d'une production stable en 2024, puisque LAN peut encore bénéficier de l'mélioration des immobilisations, telles que l'ajout du dôme à minerai concassé. Les récupérations de l'usine de traitement ont dépassé les attentes et représenteune étape importante avec comme résultat de multiples nouveaux records de production journalière atteints en mars. » a commenté James Brown, président-directeur général par intérim de Sayona.

« Tout au long de ce processus, l'impact direct sur notre main-d'œuvre dévouée et sur les communautés d'accueil a été un élément clé. Cet examen a également validé notre approche consistant à continuer d'évaluer les initiatives d'amélioration des immobilisations qui permettront d'accroître la production ou de réduire les coûts d'exploitation. »

« À l'avenir, nous évaluerons régulièrement les activités de LAN, en fonction des conditions du marché et de notre capacité à atteindre nos objectifs en matière de coûts d'exploitation. Nous sommes convaincus que cette approche, qui consiste à envisager des alternatives et à maintenir une certaine marge de manœuvre, permettra à Sayona de maximiser la valeur pour les actionnaires en prévision d'une reprise attendue du marché du lithium. »

« À long terme, nous restons optimistes quant au profil de la demande de concentré de spodumène et d'autres produits chimiques à base de lithium. Avec des ressources de lithium de haute qualité, Sayona est bien positionné, en tant que fournisseur stratégique et fiable de produits de lithium, pour servir le marché nord-américain des batteries électriques et des véhicules électriques et accélérer la transition énergétique. »

Contexte de la revue opérationnelle

Au cours de la dernière partie de l'année 2023 et au début de l'année 2024, le marché mondial du lithium a connu un déclin rapide en raison d'un taux de croissance de la demande mondiale de véhicules électriques (VE) plus faible que prévu et d'une disponibilité accrue des stocks de matériaux de batterie dans la chaîne d'approvisionnement. Le marché du lithium a connu des fluctuations au cours des cycles précédents, mais l'accélération de la pression à la baisse sur les prix a contraint de nombreux producteurs de lithium et opérateurs de mines de lithium à revoir leurs stratégies de production et, dans certains cas, à arrêter ou à modérer la production.

Depuis qu'elle a repris ses activités en 2023, LAN a connu une hausse de sa cadence de production, mais elle n'a pas encore atteint sa pleine capacité de production et ses taux de production de concentrés. L'examen opérationnel a été mené pour évaluer plusieurs scénarios d'exploitation et identifier les possibilités de réduire la base de coûts de LAN, de gérer les flux de trésorerie et de préserver la viabilité financière et la valeur pour les actionnaires de Sayona.

Scénarios d'exploitation

L'examen a pris en compte plusieurs scénarios de poursuite des opérations à LAN, y compris la poursuite de la montée en production jusqu'à la capacité nominale ainsi que divers scénarios de production modérée.

Les partenaires ont également évalué plusieurs scénarios d'entretien et de maintenance couvrant les options de ralentissement ou d'arrêt de l'exploitation minière, de traitement des stocks existants uniquement et de suspension des opérations pour une période pouvant aller jusqu'à 12 mois.

Les considérations clés évaluées dans le cadre de l'analyse des scénarios comprenaient les coûts irrécupérables, l'avancement des initiatives visant à améliorer la production et à réduire les coûts unitaires, les coûts substantiels associés à la reprise des opérations à la suite d'un programme d'entretien et de maintenance et les impacts potentiels sur la main-d'œuvre, la communauté et d'autres parties prenantes locales.

Résultat de l'examen

À la suite de cette analyse, les partenaires ont décidé de poursuivre les opérations conformément au plan de hausse de la cadence de production de LAN, en procédant à des évaluations régulières des coûts d'exploitation et des conditions du marché.

L'examen a montré qu'il n'y avait pas eu suffisamment de temps pour que les multiples projets d'amélioration des immobilisations (dôme de minerai concassé, système de réalimentation en minerai concassé) permettent d'obtenir les augmentations de production et les améliorations des coûts d'exploitation prévues.

Les partenaires se sont engagés à continuer d'évaluer les projets d'amélioration des immobilisations afin d'accélérer la production et ont déterminé qu'il y a un chemin clair pour atteindre une production stable de concentré de spodumène au cours de l'année 2024. LAN vise également à réduire les coûts d'exploitation unitaires du concentré de spodumène d'ici la fin de 2024.

Performance opérationnelle

L'examen opérationnel a permis d'évaluer une série d'indicateurs primaires qui se situent dans les limites de tolérance prévues et ceux qui nécessitent une amélioration continue. Les références à l'année à date (AAD) ci-dessous vont du 1er juillet 2023 au 24 mars 2024 (FY24 AAD).

Sayona a précédemment signalé que les ressources étaient dirigées vers les circuits de broyage de l'usine. Bien que l'accent soit toujours mis sur ce domaine, les taux de débit actuels de l'usine AAD sont conformes aux prévisions à 161tph (tonnes par heure) et 8% en dessous de la capacité de conception de 175tph.

Les récupérations de l'usine de traitement dépassent désormais les attentes, ce qui constitue une étape importante dans le processus de la hausse de la cadence de production à LAN. Les récupérations de l'usine ont dépassé l'objectif de 67% en mars 2024 (69% depuis le début du mois de mars) avec une récupération globale de 62% depuis le début de l'année.

La production de concentré de spodumène a régulièrement augmenté avec un nouveau record de production journalière de 740 tonnes atteint à la mi-mars 2024. La qualité du produit reste constante à 5,45 % de Li 2 O depuis le début de l'année. L'humidité et d'autres caractéristiques du produit sont conformes aux attentes.

Le défi réside dans l'utilisation de l'usine, qui se situe à 73 % depuis le début de l'année. Les temps d'arrêt planifiés sont conformes aux attentes, mais les temps d'arrêt non planifiés (pannes) ont eu un impact sur les performances opérationnelles globales. Les conditions de froid intense ont joué un rôle dans les arrêts de production, mais ceux-ci devraient diminuer à mesure que l'hiver québécois fait place au printemps. La mise en service du dôme de minerai concassé en avril 2024 apportera une amélioration opérationnelle significative en éliminant l'impact de la neige, de la glace et de l'eau sur l'alimentation de la réserve à minerai.

Fin février 2024, LAN a commencé à mettre en service le circuit de concassage de déviation (CCD - ou système de réalimentation), situé entre le concasseur primaire et le concasseur secondaire. Le CCD permet désormais d'alimenter en minerai concassé le concasseur secondaire et le broyeur lorsque le concasseur primaire est inactif, ce qui résout les problèmes de redondance du broyeur. Une alimentation régulière du broyeur est essentielle pour garantir que les circuits de traitement fournissent un rendement accru, des taux de récupération plus élevés et un résultat de qualité constante.

Opérations minières

Au cours de l'exercice 2024, LAN a donné la priorité au lancement des zones minières de la phase 2 et de la phase 3. La productivité est restée constante, ce qui a permis d'accumuler un stock de minerai adéquat dans la réserve à minerai.

Le stock de la réserve à minerai joue un rôle crucial dans la gestion des fluctuations de la productivité de la mine et dans la résolution des incertitudes liées à la production de minerai à partir des chantiers souterrains dans les zones de la phase 2 et de la phase 3. La dilution et le contrôle de la teneur sont conformes au plan de mine, l'équipe de géologie de LAN collaborant étroitement avec l'entrepreneur minier pour optimiser la séquence minière et minimiser la dilution. Les résultats se reflètent dans la teneur d'alimentation en minerai de l'usine, qui est de 1,18 % de Li 2 O depuis le début de l'année.

La productivité opérationnelle devrait s'améliorer au fur et à mesure que le processus d'exploitation minière se déplace dans les zones de travaux souterrains et dans le minerai frais, cette progression étant prévue pour 2024 après l'obtention des autorisations statutaires.

Analyse des dépenses

L'examen a également cherché à identifier les possibilités de réduire la base des coûts d'exploitation de LAN, avec pour objectif d'atteindre des coûts d'exploitation unitaires inférieurs sur une base de production stable d'ici la fin de 2024.

Sayona a précédemment déclaré des coûts d'exploitation unitaires pour l'exploitation de LAN de 1 286 $A/dmt (FOB Port de Québec), ce qui équivaut à 839 $US/dmt pour le semestre s'étant fini le 31 décembre 2023. Les coûts d'exploitation unitaires devraient rester stables par rapport aux niveaux récemment observés, la modération des coûts unitaires étant attendue lorsque LAN atteindra une production stable plus tard en 2024. La réduction cible des coûts d'exploitation unitaires devrait être réalisée par le biais d'augmentations de la production qui se répercutent directement sur les coûts fixes divisibles par un plus grand nombre de tonnes produites et vendues.

L'examen a également cherché à identifier les possibilités de différer les dépenses d'investissement non critiques pour soutenir les besoins en fonds de roulement de la coentreprise. Les fonds d'exploration précédemment engagés permettront de poursuivre les activités d'exploration à LAN au cours de l'année 2024.

Publié au nom du Conseil d'administration

À propos de Sayona

Sayona est un producteur de lithium avec des projets au Québec et en Australie occidentale.

Au Québec, les actifs de Sayona comprennent le Complexe Lithium Amérique du Nord, le projet Authier et le projet Tansim, soutenus par un partenariat stratégique avec le développeur de lithium américain Piedmont Lithium Inc. (Nasdaq:PLL ; ASX:PLL). Sayona détient également une participation de 60 % dans le projet Moblan, à Eeyou-Istchee Baie James

L'entreprise est une filiale de Sayona Mining Limited qui est inscrite en bourse à la Australian Securities Exchange. La quasi-totalité des activités de Sayona Mining Limited est réalisée au Québec.

