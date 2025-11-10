Le président Donald J. Trump a pris la parole en tant qu'invité d'honneur devant une salle comble au Kaseya Center

Parmi les prestigieux invités, mentionnons : Jeff Bezos, Lionel Messi, Rafael Nadal, le président Javier Milei, Tony Robbins, Serena Williams, Jamie Dimon, Ken Griffin, María Corina Machado, Stefano Domenicali, Gianni Infantino, Son Altesse Royale Reema Bandar Al-Saud, ambassadrice, Eric Schmidt, Steve Witkoff, Patrick Bet-David, Adam Neumann et Fahad Alsaif.

MIAMI, 10 novembre 2025 /CNW/ - Du 5 au 6 novembre, l'America Business Forum: Miami a réuni les personnalités les plus influentes du monde dans les domaines du sport, de la politique, des affaires et de la culture lors d'un événement historique à guichets fermés au Kaseya Center, diffusé en direct pour les téléspectateurs du monde entier.

Sous le thème « The World Meets in America », les conférenciers ont exposé leurs points de vue qui transcendent les industries et les frontières, et façonnent l'avenir des milieux des affaires, de la culture et de la géopolitique.

« Le premier America Business Forum : Miami a été un rassemblement extraordinaire permettant aux chefs de file mondiaux de créer des liens avec des auditoires du monde entier », a déclaré Francis Suárez, président du conseil, America Business Forum. « Nous remercions du fond du cœur nos illustres conférenciers, nos commanditaires et tous les participants qui ont contribué à marquer l'histoire avec nous. »

L'événement « America Business Forum: Miami oriente les prochaines étapes dans les domaines du sport, des affaires, de la politique et de la culture », a déclaré Ignacio Gonzalez, fondateur du America Business Forum. « L'énergie à l'intérieur du Kaseya Center était incroyable, alors que les plus grands visionnaires de la planète ont partagé leurs perspectives sur l'avenir, sont revenus sur leur parcours et ont offert des conseils. C'était un honneur d'accueillir les plus grands leaders du monde ici, à Miami. »

L'événement était animé par Bret Baier, de Fox News. PIF a agi à titre de partenaire de présentation.

Principaux conférenciers :

À propos du America Business Forum : L'America Business Forum est le sommet le plus couru des leaders mondiaux, rassemblant les personnalités les plus influentes de la planète dans les domaines gouvernementaux, des affaires et de la culture. Le forum crée une plateforme de dialogue, d'inspiration et d'action, incitant les gens et les entreprises à créer les innovations révolutionnaires qui façonneront l'avenir.

