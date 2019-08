L'amélioration du réseau de transport rend les collectivités de l'est du Nouveau-Brunswick plus résilientes

SHEDIAC, NB, le 30 août 2019 /CNW/ - Investir dans les infrastructures de transport est essentiel pour relier les collectivités, aider les entreprises à faire face à la concurrence et créer une économie et une classe moyenne fortes. Il est essentiel de veiller à ce que l'infrastructure puisse résister aux phénomènes météorologiques extrêmes causés par les changements climatiques pour assurer la sécurité des familles canadiennes, protéger les entreprises locales et soutenir une économie forte ainsi que la classe moyenne.

Aujourd'hui, l'honorable Dominic Leblanc, ministre des Affaires intergouvernementales et du Nord et du Commerce intérieur, au nom de l'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, et l'honorable Bill Oliver, ministre des Transports et de l'Infrastructure du Nouveau-Brunswick, ont annoncé un financement fédéral-provincial de plus de 28 millions de dollars pour atténuer le risque d'inondations sur la route 11 et remplacer le pont Gallant Brook à Shediac.

Le projet d'atténuation des inondations consiste à remplacer 24 ponceaux le long de 28,2 kilomètres de la route 11, entre Bouctouche et Richibucto, afin de protéger ce corridor essentiel contre la menace d'inondation et de réduire le besoin de réparations d'urgence après des événements météorologiques extrêmes, afin que les résidents, les touristes et les entreprises puissent continuer à utiliser cette route de transport essentielle.

Dans la collectivité de Shediac Bridge, le pont vieillissant Gallant Brook sera remplacé par une nouvelle structure, composée de deux ponceaux à caissons. Cet important remplacement de pont assurera la sécurité et la fiabilité de ce passage pendant de nombreuses années encore, ce qui profitera aux résidents locaux pour des années à venir.

Une fois achevés, ces deux projets augmenteront considérablement la durabilité et la résilience de ces réseaux de transport essentiels dans l'est du Nouveau-Brunswick et contribueront à faire en sorte que Shediac et les collectivités avoisinantes puissent continuer de prospérer malgré les phénomènes météorologiques extrêmes.

Citations

« L'amélioration des infrastructures municipales est essentielle pour réduire les effets des inondations et accroître la sécurité et la fiabilité des systèmes de transport sur lesquels les résidents comptent à long terme. Grâce à des projets comme la réfection de la route 11 et le remplacement du pont Gallant Brook, nous prenons des mesures concrètes pour construire des infrastructures plus résistantes, réduire les effets des changements climatiques et assurer la sécurité de nos collectivités afin qu'elles puissent atteindre leur plein potentiel. »

L'honorable Dominic Leblanc, ministre des Affaires intergouvernementales et du Nord et du Commerce intérieur, au nom de l'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« Il est essentiel, pour bâtir un avenir sain et durable, de veiller à ce que les collectivités de l'ensemble du Canada disposent d'une infrastructure moderne et fiable qui assure la sécurité des résidents et les protège contre les effets des changements climatiques. De tels investissements sont essentiels à l'édification de collectivités plus fortes au Nouveau-Brunswick, capables de prospérer à long terme. »

L'honorable Bernadette Jordan, ministre du Développement économique rural

« Notre gouvernement comprend qu'il est important de s'adapter en vue des catastrophes naturelles à venir et d'en atténuer l'impact. Nous continuons d'apporter des améliorations essentielles à nos infrastructures routières afin d'améliorer la résilience de notre réseau de transport, et nous sommes heureux de pouvoir compter sur le gouvernement fédéral, notre partenaire qui nous soutient dans ces efforts. »

L'honorable Bill Oliver, ministre des Transports et de l'Infrastructure du Nouveau-Brunswick

Faits en bref

Le remplacement du pont Gallant Brook sera financé dans le cadre du volet Infrastructures rurales et du Nord du plan d'infrastructure Investir dans l'infrastructure canadienne, le gouvernement du Canada et le gouvernement du Nouveau-Brunswick versant chacun 450 000 $.

et le gouvernement du Nouveau-Brunswick versant chacun 450 000 $. Le projet d'atténuation des inondations de la route 11 sera financé dans le cadre du Fonds d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophes, les gouvernements du Canada et du Nouveau-Brunswick y investissant chacun plus de 13,5 millions $.

et du Nouveau-Brunswick y investissant chacun plus de 13,5 millions $. D'après le ministère des Transports et de l'Infrastructure du Nouveau-Brunswick, le projet d'atténuation des inondations de la route 11 aura, une fois terminé, un effet positif sur plus de 7 000 résidents, il permettra de réduire de 83 % le nombre de personnes directement touchées par les inondations potentielles de la route et de 71 % les pertes économiques locales potentielles causées par les tempêtes et le changement climatique.

Le Fonds d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophes (FAAC) est un programme de 2 milliards de dollars sur 10 ans visant à aider les collectivités à bâtir les infrastructures dont elles ont besoin pour mieux résister aux catastrophes naturelles, comme les inondations, les feux de forêt, les tremblements de terre et les sécheresses.

Le FAAC fait partie du plan d'infrastructure Investir dans le Canada du gouvernement fédéral, qui investira plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

du gouvernement fédéral, qui investira plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . De ce financement, 26,9 milliards de dollars appuient des projets d'infrastructure verte qui aident les collectivités à faire face aux effets croissants des changements climatiques et aident le Canada à assurer la transition vers une économie plus résistante et faible en carbone.

Liens connexes

Fonds d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophes :

https://www.infrastructure.gc.ca/dmaf-faac/index-fra.html

Investir dans le Canada : Plan d'infrastructure à long terme du Canada :

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/icp-publication-pic-fra.html

Investissements du gouvernement fédéral dans l'infrastructure au Nouveau-Brunswick :

https://www.infrastructure.gc.ca/investments-2002-investissements/nb-fra.html

Carte des projets du plan Investir dans le Canada : http://www.infrastructure.gc.ca/gmap-gcarte/index-fra.html

Opportunité rurale, prospérité nationale : Une Stratégie de développement économique des collectivités rurales du Canada :

https://www.infrastructure.gc.ca/rural/strat-fra.html

Stratégie de croissance pour l'Atlantique :

http://www.acoa-apeca.gc.ca/ags-sca/fra/croissance-atlantique.html

Ann-Clara Vaillancourt, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'infrastructure et des Collectivités, 613-697-3778, ann-clara.vaillancourt@canada.ca; Relations avec les médias, Infrastructure Canada, 613-960-9251, Numéro sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : infc.media.infc@canada.ca

