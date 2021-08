SHEDIAC, NB , le 12 août 2021 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Dominic Leblanc, président du Conseil privé de la Reine pour le Canada et ministre des Affaires intergouvernementales, l'honorable Gary Crossman, ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de la Société de développement régional, et Roger Caissie, maire de Shediac, ont annoncé l'octroi d'un financement pour le renouvellement et la mise à niveau des réseaux d'approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées de la ville. Le ministre LeBlanc en a fait l'annonce au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités.

La Ville de Shediac et la Commission des égouts Shediac et banlieues collaboreront afin d'améliorer les réseaux d'approvisionnement en eau, d'égouts sanitaires et d'eaux pluviales sur les rues Main, Grand Pré, Inglis et Dupuis. Ces améliorations permettront de réduire les débordements aux stations de relèvement et d'accroître la capacité de traitement et de gestion des eaux usées et des eaux pluviales. De plus, un nouveau procédé de désinfection aux ultraviolets améliorera considérablement la propreté de l'eau usée de la ville avant son déversement dans la baie de Shediac.

La baie de Shediac est l'une des attractions naturelles les plus extraordinaires du sud-est du Nouveau-Brunswick. Des touristes de partout au pays viennent dans cette région pour profiter de ses magnifiques plages. En investissant dans la qualité et la santé des eaux de la baie de Shediac, nous investissons dans le dynamisme du secteur touristique tout en protégeant l'environnement.

Le gouvernement du Canada investit plus de 2,9 millions de dollars dans ce projet dans le cadre du volet Infrastructures vertes du programme Investir dans le Canada. Le gouvernement du Nouveau-Brunswick alloue plus de 2,4 millions de dollars au projet, tandis que la contribution de la Ville de Shediac totalise plus de 1,9 million de dollars.

« Cet investissement est essentiel pour assurer la protection des magnifiques plages de la baie de Shediac. En améliorant les infrastructures de traitement des eaux usées de la ville, nous investissons dans la santé de nos écosystèmes locaux et de notre économie locale. »

L'honorable Dominic Leblanc, président du Conseil privé de la Reine pour le Canada et ministre des Affaires intergouvernementales

« Il est important d'investir dans l'amélioration des installations d'approvisionnement en eau potable et de traitement des eaux usées pour réaliser la priorité de notre gouvernement, qui consiste à bâtir des collectivités dynamiques et durables. Nous sommes heureux de faire équipe avec les administrations fédérale et municipale pour préserver la santé publique, protéger l'environnement et doter Shediac des infrastructures dont elle a besoin pour la croissance démographique et la reprise économique. »

L'honorable Gary Crossman, ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de la Société de développement régional

« Cet investissement majeur dans le renouvellement des infrastructures à l'entrée principale de la ville permettra de soutenir la croissance à Shediac. Les travaux permettront de poursuivre le développement de l'ouest de Shediac et aideront à générer des avantages sur le plan environnemental. »

Roger Caissie, maire de Shediac

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement du investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . 26,9 milliards de dollars du financement prévu au titre du plan Investir dans le Canada servent à appuyer des projets d'infrastructure verte qui visent à améliorer l'accès à l'eau potable, à l'air pur et à des collectivités plus vertes.

servent à appuyer des projets d'infrastructure verte qui visent à améliorer l'accès à l'eau potable, à l'air pur et à des collectivités plus vertes. Le gouvernement du Canada a investi plus de 584 millions de dollars dans plus de 330 projets d'infrastructure au Nouveau-Brunswick dans le cadre du plan Investir dans le Canada .

Site Web : Infrastructure Canada

