SASKATOON, SK, le 7 déc. 2020 /CNW/ - Grâce au généreux soutien de l'Association médicale canadienne (AMC) et de l'Association médicale de la Saskatchewan (AMS), les étudiants en médecine de quatrième année de l'Université de la Saskatchewan (USask) pourront suivre gratuitement le cours national en ligne sur le bien-être des Autochtones intitulé The Role of Practitioners in Indigenous Wellness [Le rôle des praticiens dans le bien-être des Autochtones], qui a reçu un prix d'excellence.

Ce cours est un projet collaboratif élaboré par les services de la formation médicale continue et de la formation continue en sciences de la réadaptation de la Faculté de médecine de l'USask, avec l'aide de l'Association canadienne de protection médicale et une participation importante de la Fédération des nations autochtones souveraines (FSIN) pour ce qui est du contenu du cours.

Selon David Pratt, vice-chef de la FSIN, le cadre d'adaptation culturelle de la FSIN a été élaboré en 2013 pour lutter contre le racisme systémique présent dans le système de santé de la Saskatchewan. Depuis 2014, la FSIN travaille en collaboration avec les services de formation médicale continue et de formation continue en sciences de la réadaptation pour intégrer le cadre d'adaptation culturelle au cours sur le bien-être des Autochtones.

« Ce cours vise à aider les professionnels de la santé non autochtones à mieux comprendre les réalités culturelles des Autochtones, à y être plus sensibles. À partir de là, chacun et chacune pourra s'engager à apporter des changements significatifs adaptés à ces réalités culturelles afin de faire de leur milieu de travail un endroit plus respectueux et sécuritaire sur le plan culturel pour les personnes autochtones », a indiqué M. Pratt. « Nous espérons que plus les gens seront nombreux à suivre ce cours, plus nous aurons la possibilité d'apporter des changements importants, substantiels et systémiques au système de santé non autochtone afin de lutter contre le racisme qui continue d'y sévir. »

L'AMC et l'AMS verseront 25 000 $ par année pour les trois prochaines années, pour une contribution totale de 75 000 $, ce qui signifie que tous les étudiants en médecine de l'USask des cohortes de 2021, 2022 et 2023 pourront suivre le cours. Chaque cohorte comporte environ 100 étudiants et le cours coûte 250 $ par personne.

« L'éducation joue un rôle fondamental dans l'éradication du racisme systémique présent dans notre système de santé », a affirmé la Dre Ann Collins, présidente de l'AMC. « Nous sommes donc ravis de soutenir cette initiative et d'offrir cette formation essentielle à l'avenir de notre profession, afin de pouvoir prodiguer aux patients autochtones des soins pertinents et sécuritaires sur le plan culturel. »

Le cours, qui a reçu en 2019 le Prix d'excellence de l'Association pour l'éducation permanente dans les universités du Canada, permet de mieux comprendre les peuples autochtones d'un point de vue culturel et historique. Il aidera ces étudiants à offrir aux patients autochtones des soins mieux adaptés et plus sécuritaires sur le plan culturel lorsqu'ils entameront leurs programmes de résidence, puis leur pratique médicale.

« L'AMS est ravie de soutenir ce cours en ligne sur le bien-être des Autochtones », a affirmé la Dre Barb Konstantynowicz, présidente de l'AMS. « Nos apprenants en médecine d'aujourd'hui sont les leaders de demain, ceux qui poursuivront les efforts en matière d'équité, de diversité et d'inclusivité. Ils seront mieux préparés à appliquer les connaissances acquises dans ce cours à leurs pratiques futures et à prodiguer aux populations autochtones des soins adaptés à leur réalité culturelle. »

Ce cours s'adresse aux professionnels de la santé (médecins, infirmières, cliniciens, physiothérapeutes, etc.) de partout au Canada qui travaillent directement auprès des patients autochtones. Le contenu du cours a été créé par des membres et des experts de la communauté autochtone, dont certains font aussi partie du corps professoral. Il est conçu à partir d'un point de vue autochtone, puis transmis par la voix et les témoignages de leaders des soins de santé autochtones. À la fin du cours, les professionnels de la santé auront acquis les connaissances nécessaires pour mettre en place une approche interdisciplinaire qui permettra de mieux comprendre les besoins des patients autochtones et d'y répondre convenablement.

« Notre faculté remercie sincèrement l'AMC et l'AMS pour leur soutien », a déclaré le Dr Preston Smith, doyen de la Faculté de médecine de l'USask. « Le fait d'offrir à nos étudiants cette composante essentielle en éducation pendant leurs études en médecine représente une étape importante dans nos efforts communs pour améliorer la santé des Autochtones, tant dans notre province que dans le pays en entier. »

SOURCE Université de la Saskatchewan

Renseignements: Victoria Dinh, Relations avec les médias, Université de la Saskatchewan, 306 966-5487, [email protected]; Girard Hengen, Saskatchewan Medical Association, 306-230-2673 | [email protected] ; AMC Médias : Association médicale canadienne, 613-807-0457 | relationsmé[email protected]