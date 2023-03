L'ambulance, une affaire de gars? Place aux femmes chez Urgences-santé!

Le service d'urgences préhospitalières s'est vu décerner une certification de bronze par la Gouvernance au féminin.

MONTRÉAL, le 7 mars 2023 /CNW/ - À la veille de la Journée internationale des droits des femmes, Urgences-santé vient d'être certifiée Parité pour l'édition 2022 de la Gouvernance au féminin.

Pour Roxane Gibeau, paramédic et répartitrice médicale d'urgence de formation devenue directrice générale adjointe - administratif de la Corporation d'urgences-santé, c'est un grand honneur. « Les services d'urgence en général sont des milieux traditionnellement masculins. Cette certification témoigne des efforts importants faits pour recruter des femmes à tous les niveaux de l'organisation. »

« Quand j'ai commencé ma carrière comme paramédic il y a 23 ans, il y avait très peu de femmes. L'ambulance c'était essentiellement pour les hommes », Roxane Gibeau.

Urgences-santé compte maintenant plus de 25% de femmes au sein de ses effectifs paramédics et près de 30% de femmes parmi les cadres.

« Nous poursuivrons nos efforts afin d'être reconnus comme une référence en termes d'inclusion et de représentativité de la population desservie en adaptant nos stratégies, nos pratiques et nos politiques pour faire toujours mieux. Notre organisation a l'intérêt et la volonté d'apprendre; la Gouvernance au féminin nous apportera l'expertise » conclut avec conviction l'ancienne paramédic.

À propos de la Corporation d'urgences-santé

La Corporation d'urgences-santé est la plus grande organisation ambulancière du Québec et relève du ministère de la Santé et des Services sociaux. Elle emploie près de 1 700 personnes, dont plus de 1100 paramédics et près de 100 répartiteur(-trice)s médicaux(-ales) d'urgence qui desservent la population de Montréal et de Laval (2,5 millions de personnes).

Roxane Gibeau est disponible pour accorder des entrevues.

