L'Alzheimer, Parlons-en !

MONTRÉAL, le 14 sept. 2022 /CNW Telbec/ - Le 21 septembre prochain, journée mondiale de la maladie d'Alzheimer, se tiendra le premier Forum Mieux Vivre avec l'Alzheimer destiné aux personnes atteintes d'un trouble neurocognitif et leurs proches.

Le premier Forum National Mieux vivre avec l'Alzheimer, organisé par la Fédération québécoise des Sociétés Alzheimer, a été conçu pour informer et outiller les personnes atteintes et leurs proches avec des conférences et des ateliers pratiques présentés par des experts.

« Vivre avec la maladie d'Alzheimer n'est pas une chose facile. L'annonce d'un diagnostic est un bouleversement. S'informer est essentiel. Nous souhaitons donner accès au forum au plus grand nombre de personnes partout au Québec en proposant une formule accessible à tous. C'est pourquoi notre forum se décline en présentiel à Montréal, dans plusieurs régions mais aussi en mode virtuel. Nous offrons une programmation complète, à travers des ateliers qui répondent aux besoins et enjeux associés à la maladie » explique Sylvie Grenier, Directrice générale de la Fédération québécoise des Sociétés Alzheimer.

« Nous sommes très fiers d'avoir réuni plusieurs experts sur les troubles neurocognitifs tels que le Dr Ziad Nasreddine et le Dr Judes Poirier qui ouvrira le Forum avec une conférence intitulée Vieillir en santé, animée par Marie-France Bazzo. Les participants assisteront ensuite aux ateliers de leur choix sur des thématiques aussi variées que le plaisir dans les communications, le rôle essentiel du notaire, prendre soin de soi comme proche aidant etc. Je présenterai moi-même un atelier sur les stratégies de prévention cognitive. » précise Dre Sylvie Belleville, Ambassadrice scientifique de la Fédération.

Anne-Élisabeth Bossé, porte-parole de la Fédération québécoise des Sociétés Alzheimer, sera également présente pour rappeler aux personnes atteintes et à leurs familles qu'elles ne sont pas seules et qu'il est essentiel d'être bien informé pour faire face à la maladie.

La conférence de clôture, intitulée Mieux vivre avec l'Alzheimer, une responsabilité collective sera présentée par le Dr David Lussier et sera suivie d'une discussion avec un panel composé de candidats des différents partis du Québec, notamment Lionel Carmant, candidat de la Coalition Avenir Québec (Ministre délégué à la Santé et aux services sociaux, Neuropédiatre spécialisé en épilepsie) Isabelle Leblanc, candidate à l'investiture de Québec Solidaire (Médecin de famille GMF-U de St Marys') et Monsef Derraji, candidat officiel du parti libéral (Leader adjoint de l'opposition officielle, porte-parole libéral en matière de santé et services sociaux, Docteur en santé publique de l'Université de Montréal en organisation des soins). Un débat à ne pas manquer !

Cette année encore, les troubles neurocognitifs isolent plus de 163 000 Québécois. D'ici 2050, on estime que le nombre de Québécois atteints aura plus que doublé pour atteindre 360 100 personnes. Compte tenu du vieillissement de la population, les troubles neurocognitifs représentent un enjeu de société et auront des impacts majeurs dans les prochaines années. On estime qu'il faut compter un à trois proches aidants pour soutenir une personne atteinte, souvent des membres de la famille, dont le rôle d'accompagnement ne cesse de croître avec l'évolution de la maladie.

Au Québec, Le Forum se déploiera à Montréal au Centre Mont-Royal et en région dans plusieurs villes incluant notamment Gatineau, Granby, Lévis, Sept-Îles, Sherbrooke, Victoriaville, Rouyn-Noranda. Il sera également offert en mode virtuel.

Forum Mieux vivre avec l'Alzheimer! | Fédération québécoise des Sociétés Alzheimer

À propos de la Fédération québécoise des Sociétés Alzheimer

La FQSA, porte-parole provincial des 20 Sociétés Alzheimer du Québec, représente, soutient et défend les droits des 163 000 Québécois atteints de la maladie d'Alzheimer ou d'un autre trouble neurocognitif majeur. De plus, elle sensibilise le grand public aux conséquences de ces maladies, tout en contribuant à la recherche sur leurs causes, et leurs traitements.

www.alzheimerquebec.ca

