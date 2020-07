L'Alliance to End Plastic Waste et ONU-Habitat s'associent pour s'attaquer à la pollution plastique dans l'environnement

Ce nouveau partenariat verra établir des stratégies de gestion des déchets et des ressources plus efficaces dans les villes à forte fuite de déchets plastiques

SINGAPOUR , 21 juillet 2020 /CNW/ - L'Alliance to End Plastic Waste (l'Alliance) a annoncé aujourd'hui avoir forgé avec ONU-Habitat un partenariat stratégique pour mettre en œuvre des solutions pouvant favoriser une économie circulaire, créant donc des possibilités d'entreprises et de subsistance tout en améliorant la récupération des ressources.

Le nouveau partenariat, qui prendra son envol par des projets dans six villes cibles d'Afrique de l'Est et d'Asie du Sud, mettra à profit l'outil « Waste Wise Cities (WWC) » de l'ONU-Habitat pour cartographier les flux de déchets, puis évaluer les fuites potentielles de plastique des systèmes de gestion des déchets et déterminer les voies à suivre à court et à long terme pour augmenter la quantité de déchets plastiques récupérés, recyclés et valorisés. D'autre part, le programme appuiera l'effort que l'Alliance fait porter sur le développement de projets urbains probants dans les collectivités en proie à une fuite importante de déchets plastiques, ainsi que le « WWC Challenge » visant à traiter les déchets et à mettre en place, d'ici 2022, dans 20 villes du monde entier, une gestion durable des déchets.

« Dans le cas des deux milliards de personnes du monde entier qui ne bénéficient pas du service de collecte des déchets, la pénurie de données constitue un obstacle important à la mise en place d'un programme municipal efficace de gestion des déchets solides », a déclaré Jacob Duer, président du conseil et directeur général de l'Alliance to End Plastic Waste. « Grâce à notre travail avec l'ONU-Habitat, nous serons en mesure, et ce, pour la première fois, de faire bénéficier aux responsables municipaux d'une compréhension globale de leur système de gestion des déchets, de ses lacunes et des solutions permettant de l'améliorer. Nous nous attendons à ce que ce travail produise un impact positif immédiat et durable sur ces six villes, et nous espérons utiliser ce que nous aurons appris pour étendre le programme à d'autres collectivités urbaines. »

Les villes participantes sont les suivantes : Nairobi et Mombasa au Kenya, Addis-Abeba et Bahir Dar en Éthiopie, Thiruvananthapuram (Kerala) et Mangalore (Karnataka) en Inde.

Au terme du programme, qui se déroulera au cours des dix à douze prochains mois, période qui aura vu mener à bien des évaluations complètes des pratiques de gestion des déchets dans les villes en question, il sera possible de mettre en avant des solutions permettant d'augmenter la quantité de déchets plastiques récupérés et valorisés. Ces évaluations pourraient déboucher sur des études de faisabilité en vue d'investissements dans des grandes infrastructures de gestion des déchets plastiques.

Par ailleurs, le partenariat s'efforcera de mobiliser les parties prenantes locales pour s'assurer que les membres compétents de la collectivité, ainsi que les acteurs concernés de la chaîne des déchets, sont impliqués dès le début afin de combler les lacunes des infrastructures et de réduire la fuite des déchets plastiques dans les villes visées par le programme, grâce à une approche inclusionniste.

À propos de l'Alliance to End Plastic Waste

L'Alliance to End Plastic Waste (alliance pour en finir avec les déchets plastiques) est une organisation internationale à but non lucratif qui s'associe à des ONG gouvernementales, environnementales et de développement économique, ainsi qu'aux collectivités du monde entier, pour s'attaquer au défi consistant à mettre un terme au fléau de la pollution plastique dans l'environnement. Agissant au travers de programmes et de partenariats, nous nous employons à pourvoir des solutions dans quatre domaines clés que sont les infrastructures, l'innovation, l'éducation et le nettoyage. Depuis juin 2020, l'Alliance compte près de 50 entreprises et partisans membres représentatifs de sociétés et d'organisations mondiales établies sur le continent américain, en Europe, en Asie, en Asie du Sud-Est, en Afrique et au Moyen-Orient. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.endplasticwaste.org

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1179116/AEPW_logo_Logo.jpg

SOURCE The Alliance to End Plastic Waste

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Cassandra Cheong, Alliance to End Plastic Waste, +65-9827-2056, [email protected], https://endplasticwaste.org/

Liens connexes

https://endplasticwaste.org/