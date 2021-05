L'Alliance syndicale de la construction fait des offres formelles pour sortir de l'impasse des négociations

MONTRÉAL, le 24 mai 2021 /CNW Telbec/ - L'Alliance syndicale dépose des offres formelles à la table des clauses communes et à toutes les tables sectorielles afin de sortir de l'impasse des négociations et d'en arriver aux ententes pour éviter un conflit de travail. Ces offres contiennent des demandes syndicales qui prennent en considération des besoins exprimés par les employeurs. Dotée d'un mandat de grève à 93 %, l'Alliance syndicale est en droit de déclencher ses moyens de pression à tout moment depuis le 21 mai. Cependant, elle souhaite en arriver aux ententes avec les parties patronales, et les offres présentées aux tables le démontrent clairement.

Une offre avantageuse pour tous à la table des clauses communes

Dès le début de la négociation, l'Alliance syndicale et les employeurs se sont entendus pour donner la priorité au régime d'avantages sociaux afin d'en assurer sa pérennité. L'offre déposée à la partie patronale est historique. Elle comprend une contribution financière des employeurs et des travailleuses et travailleurs au régime d'assurance ainsi qu'un partage des augmentations futures de ses coûts. Cette proposition comprend aussi une indexation en pourcentage de la cotisation patronale au régime de retraite afin d'assurer son financement à long terme. Par cette offre, les régimes d'assurance MÉDIC et de retraite de l'industrie pourraient bénéficier d'un financement garanti à longue échéance correspondant aux besoins de santé des travailleurs et de leur famille tout en répondant aux demandes des employeurs.

La partie patronale rend toutefois l'acceptation de cette offre conditionnelle à une entente sur les systèmes de géolocalisation numériques mobiles.

Débattre de la géolocalisation après que le PL 64 sera adopté

À la suite de l'importance prise par le pointage par géolocalisation dans la négociation, l'Alliance syndicale a demandé à un OBNL spécialisé en sécurité informatique et en protection de la vie privée, Crypto.Québec, d'étudier la question. Son rapport conteste ce type de pratique et doute qu'après l'adoption du projet de loi 64, Loi modernisant des dispositions législatives en matière de protection des renseignements personnels , ce soit toujours légal au Québec.

« Ce n'est pas le bon moment pour prendre une décision sur la géolocalisation. Les gouvernements du Canada et du Québec étudient présentement des projets de loi qui vont encadrer la protection de la vie privée et qui pourraient complètement changer ce qui sera ou non permis, et comment. Pour le reste, nous avons présentement une offre qui pourrait gagner l'adhésion des patrons. Entendons-nous sur ça, et nous nous engageons à discuter de géolocalisation lorsque tous les paramètres seront établis, » explique Éric Boisjoly, porte-parole de l'Alliance syndicale.

Aujourd'hui, l'Alliance syndicale présente un engagement formel aux associations patronales : s'entendre sur les conventions collectives, signer les offres qu'elle dépose et étudier la question du pointage numérique, lorsque les changements législatifs en cours seront adoptés. Ainsi, les parties éviteront une grève, sauveront les avantages sociaux et adopteront des dispositions sur les systèmes de pointage numérique de manière éclairée.

Rapport de Crypto.Québec: https://bit.ly/3vh5QQX

Le ministre du Travail détient le pouvoir pour faire baisser la pression

Il est essentiel de rappeler que l'absence de clauses de rétroactivité des salaires dans l'industrie de la construction crée une dynamique où les associations patronales n'ont pas intérêt à régler la négociation des conventions collectives avant la menace d'un conflit de travail. Les travailleurs et les travailleuses perdent environ 210 $ par mois, tant que les nouvelles conventions collectives ne sont pas entérinées, ce qui représente plus de 9 millions de dollars par semaine.

L'Alliance syndicale fait donc appel au ministre Jean Boulet pour qu'il modifie la Loi R-20, plutôt que d'imposer un arbitrage, afin d'y inclure des clauses sur la rétroactivité. Cela permettrait aux parties de négocier à armes égales et éviterait au ministre de s'immiscer dans les négociations.

Après deux conflits de travail, en 2013 et en 2017, l'Alliance s'attend à ce que les associations patronales fassent preuve de bonne foi et signent des ententes négociées en vue d'augmenter la rétention de la main-d'œuvre dans la construction, d'assurer la pérennité des régimes d'assurance MÉDIC et de retraite, et de rendre l'industrie plus attrayante.

L'Alliance syndicale représente les 200 000 travailleurs et travailleuses de la construction dans le cadre des négociations des conventions collectives. Elle regroupe les cinq syndicats représentatifs de la construction, soit la FTQ-Construction, le Conseil provincial (International), le Syndicat québécois de la construction (SQC), la CSD Construction et la CSN-Construction.

