L'ALLIANCE POUR L'AVENIR DES SOINS INFIRMIERS LANCE UN APPEL À LA COLLABORATION SUR LA FORMATION DES FUTURES INFIRMIÈRES

MONTRÉAL, le 7 juin 2023 /CNW/ - L'Alliance pour l'avenir des soins infirmiers au Québec est consternée par les propos tenus par la Fédération des cégeps par voie de communiqué lundi. Il est grand temps que la voix des professionnels du réseau de la santé et des soins infirmiers, c'est-à-dire les associations infirmières œuvrant au cœur des divers domaines de soins et sur le terrain, soit entendue.

Nous partageons les propos de la ministre Pascale Déry quant à la pertinence des deux formations. La recommandation du rehaussement de la formation initiale des futures infirmières s'inscrit dans la continuité des objectifs de l'Alliance qui se définit comme un partenaire pour impulser les changements nécessaires en santé et améliorer la performance et l'efficacité du réseau.

« Nous sommes d'avis que la formation collégiale en soins infirmiers doit demeurer offerte. D'ailleurs, la majorité de nos membres a bénéficié de cette formation. Cependant, considérant les besoins grandissants de la population québécoise et les avancées majeures dans le domaine médical, il faut s'assurer que les infirmières nouvellement diplômées soient prêtes à faire face à cette réalité, et la poursuite d'études au niveau universitaire est une solution. » affirme William Tessier, infirmier et porte-parole de l'Alliance.

Ainsi, l'Alliance reconnaît que la formation universitaire permet aux professionnels d'être pleinement outillés pour exercer dans des milieux tels que l'urgence, les soins intensifs et les soins communautaires. Rappelons qu'il s'agit de domaines de soins névralgiques pour la réforme actuelle du système de santé -- notamment des soins aigus à domicile et des hospitalisations à même le milieu de vie en santé mentale -- et le virage vers les soins de proximité. Il est donc temps de reconnaître la place et le rôle grandissants qu'occupent les soins infirmiers aujourd'hui et de réfléchir à leur avenir en se concentrant sur les besoins populationnels, dans un contexte de changement pour le Québec. Les décisions sur la préparation des futures infirmières devraient être basées sur les orientations que prendra le réseau de la santé. Des transformations importantes sont à venir avec le projet de loi 15. Les infirmières seront appelées à jouer un plus grand rôle dans la gouvernance clinique du réseau. Elles devront être préparées à le faire.

Plus d'une dizaine d'associations en soins infirmiers ont signifié et motivé leur appui au rehaussement de la norme d'entrée à la profession infirmière et aux démarches en cours auprès de l'Office des professions par le biais de lettres électroniques adressées à la ministre Déry lors des dernières semaines. Les professionnels des soins infirmiers méritent d'être entendus et œuvrent pour soulager la pression exercée sur le réseau.

Le rehaussement de la norme d'entrée s'est avéré être une solution impressionnante pour l'attractivité et la rétention de la main-d'œuvre dans les autres provinces canadiennes ayant eu le courage d'effectuer ce virage en avance.

La réalité clinique des infirmières s'est grandement complexifiée au cours des dernières années et la profession infirmière souhaite s'ajuster aux nouveaux défis et enjeux populationnels auxquels elle doit faire face. Rehausser la norme d'entrée à la profession est une voie pour atteindre nos objectifs collectifs en matière d'accès aux soins et services.

Nous souhaitons inviter les parties prenantes et notamment la Fédération des cégeps, la ministre de l'Enseignement supérieur et le ministre de la Santé à collaborer sur cet enjeu crucial pour la profession infirmière et les besoins du réseau, et ce dans une perspective de renforcement des soins infirmiers au Québec en cohérence avec les grandes responsabilités accordées à la profession.

Nous serions heureux de contribuer et continuer à faire la lumière sur l'expertise infirmière en organisant une journée d'observation auprès de nos infirmiers et infirmières membres.

Citations provenant des lettres envoyées par différentes associations infirmières à la ministre Déry :

« La trajectoire DEC-BAC nous apparaît essentielle pour assurer l'acquisition d'un corpus de connaissances et l'intégration des composantes nécessaires pour raffiner le raisonnement et le jugement clinique des infirmières. Par conséquent, le programme de formation en soins infirmiers de niveau collégial ne doit pas être aboli puisqu'il fait partie de la solution préconisée. La fermeture de ce programme est un mythe qui a été véhiculé par certaines parties prenantes et qui a contribué à diviser l'opinion publique. » - Association québécoise des infirmières et infirmiers en santé mentale (AQIISM)

« La formation de niveau universitaire apporte des notions complémentaires essentielles à la formation collégiale (ex. : soins intensifs, urgence, soins à domicile, santé communautaire en soins de première ligne). Ce sont des milieux où les besoins sont criants en 2023 et ils sont au cœur même du plan Santé Québec actuel. » - Association des infirmières et infirmiers praticiens du Québec (AIPSQ)

« Il a été démontré que les provinces ayant rehaussé leur norme d'admission à la profession obtiennent de meilleurs taux de rétention. Tandis que le cabinet de l'Enseignement supérieur semble craindre l'abolition de la formation collégiale, le rehaussement de la norme d'entrée pour la profession ne vise aucunement son abolition. Selon Porat-Dahlerbruch et Aiken (2022), tous les parcours académiques menant à l'obtention du baccalauréat engendrent de meilleurs résultats pour la santé de la population. » - Association québécoise des infirmières et infirmiers (AQII)

À propos de l'Alliance pour l'avenir des soins infirmiers au Québec

Formée en janvier 2022, l'Alliance est un regroupement de 25 associations et experts au cœur des enjeux du réseau de la santé au Québec. L'Alliance propose des actions concrètes pour renforcer les soins infirmiers afin de répondre aux besoins croissants des patients et du réseau. Au plus près des réalités du terrain, l'Alliance se définit comme un partenaire pour impulser les changements nécessaires en santé et améliorer la performance et l'efficacité du réseau en cohérence avec les trois axes de sa mission :

L'organisation des soins Le rehaussement de la formation initiale des futures infirmières Le soutien clinique.

SOURCE Alliance pour l’avenir des soins infirmiers au Québec

Renseignements: Camille Michaud, Ryan Affaires publiques Communication, 514-914-1733