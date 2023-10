L'ALLIANCE POUR L'AVENIR DES SOINS INFIRMIERS AU QUÉBEC RÉAGIT AU DÉPÔT DU RAPPORT SUR L'EXAMEN D'ADMISSION À LA PROFESSION

L'Alliance dénonce le manque de représentativité de la perspective infirmière dans la démarche du Commissaire

MONTRÉAL, le 5 oct. 2023 /CNW/ - L'Alliance pour l'avenir des soins infirmiers au Québec (AASIQ), composée de plus de 25 associations infirmières, dénonce le fait qu'il n'y a présentement aucun interlocuteur sur la scène publique qui représente la perspective des professionnelles en soins infirmiers au sujet de la vérification quant à l'examen d'admission à la profession d'infirmière. Ce manque de considération envers les membres de la profession se reflète dans les recommandations du Commissaire et dans la perception des soins infirmiers.

En raison de leur expérience terrain, les membres de la profession infirmière, regroupées sous différentes associations professionnelles, sont les mieux placées pour constater l'impact de ce dossier sur le personnel du réseau de la santé, et plus particulièrement sur la profession. Les membres de l'Alliance sont au premier plan de la gestion des effets de la pandémie sur le développement du jugement clinique des plus récentes cohortes de candidates à l'exercice de la profession (CEPI) et par conséquent, sur la qualité des soins offerts. Par conséquent, le rapport du Commissaire comprend un angle mort majeur. Les professionnelles en soins infirmiers œuvrant sur le terrain auraient dû être consultées. Il est navrant que le Commissaire ait fait le choix de s'adresser uniquement aux maisons d'enseignement et aux CEPI, en excluant le milieu clinique.

De plus, remettre en question la validité de l'examen de l'Ordre brime la perception générale envers la profession infirmière. Cela revient à douter de la qualité et de la sécurité des soins et services présentement administrés dans le milieu clinique, ce qui risque d'ébranler la confiance du public envers le personnel infirmier.

Encore, l'Alliance souhaite témoigner de sa surprise quant à la recommandation de créer deux permis distincts pour les infirmières techniciennes et les infirmières cliniciennes. Pour l'Alliance, il s'agit d'une mesure contreproductive qui favoriserait la division au sein de la profession. Au contraire, l'Alliance s'est donné comme mission d'unifier la profession infirmière et d'éviter de créer un clivage entre les infirmières elles-mêmes. À cet effet, trois permis sont déjà délivrés au Québec pour les infirmières, soit pour les infirmières auxiliaires, les infirmières, les infirmières praticiennes spécialisées et les infirmières cliniciennes spécialisées. Nous jugeons que l'ajout d'un niveau de permis serait un non-sens.

D'ailleurs, cette recommandation du Commissaire est contradictoire à la volonté de la profession d'harmoniser le parcours de formation. Le rapport va plus loin que son mandat initial en mentionnant le maintien du DEC en soins infirmiers comme niveau de formation minimal menant à la profession infirmière. Encore une fois, la voix de la profession infirmière n'est pas reconnue. Cette affirmation ne prend pas en considération les nombreux mémoires favorables au rehaussement de la norme d'entrée à la profession déposés par les membres lors des États généraux de la profession infirmière en 2021.

À propos de l'Alliance pour l'avenir des soins infirmiers au Québec

Formée en janvier 2022, l'Alliance est un regroupement de 25 associations et experts au cœur des enjeux du réseau de la santé au Québec. L'Alliance propose des actions concrètes pour renforcer les soins infirmiers afin de répondre aux besoins croissants des patients et du réseau. Au plus près des réalités du terrain, l'Alliance se définit comme un partenaire pour impulser les changements nécessaires en santé et améliorer la performance et l'efficacité du réseau en cohérence avec les trois axes de sa mission :

L'organisation des soins Le rehaussement de la formation initiale des futures infirmières Le soutien clinique

SOURCE Alliance pour l’avenir des soins infirmiers au Québec

Renseignements: Geneviève Bordeleau, Ryan Affaires publiques Communication, 514-318-2737