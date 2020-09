L'Alliance pour en finir avec les déchets plastiques publie son rapport d'étape 2020

Le rapport décrit les principaux efforts, investissements et engagements mondiaux pour en finir avec les déchets plastiques dans l'environnement et contribuer à une économie circulaire

SINGAPOUR, 2 septembre 2020 /CNW/ - L'Alliance pour en finir avec les déchets plastiques a publié aujourd'hui son rapport d'étape 2020, précisant les efforts déployés par l'organisation en vue de concrétiser sa vision de l'avenir et sa vocation. Le rapport souligne l'engagement à accélérer les projets relatifs aux quatre piliers stratégiques : infrastructure de gestion et de recyclage des déchets, innovation, éducation et mobilisation et nettoyage. L'Alliance a activé 14 projets dans 14 villes de six pays d'Asie du Sud-Est, d'Inde et d'Afrique, toutes en première ligne des défis relatifs aux déchets plastiques. Le rapport présente également 55 projets menés par les membres, d'une valeur de 400 millions d'USD et visant à trouver des solutions pour en finir avec les déchets plastiques dans l'environnement.

Jacob Duer, président du conseil et directeur général de l'Alliance pour en finir avec les déchets plastiques, a déclaré : « Nous devons agir de toute urgence car si nous ne faisons rien aujourd'hui, des millions de tonnes de déchets plastiques continueront de se déverser dans l'océan. Les progrès réalisés par l'Alliance en 18 mois seulement sont l'orée d'un voyage au long cours, qui peut nettement se réduire si nous agissons ensemble, au niveau du secteur, des pouvoirs publics, de la société civile et des organismes de développement. On peut résoudre ce problème et notre stratégie consiste à adopter une approche globale reposant sur des connaissances techniques de fond et des ressources provenant de l'ensemble de la chaîne de valeur des plastiques. »

« Notre ambition, sur cinq ans, est de rediriger des millions de tonnes de déchets plastiques dans plus de 100 villes du monde à risque, d'améliorer les moyens d'existence de millions de personnes et de contribuer à une économie circulaire. L'Alliance montre la façon dont des solutions de gestion des déchets plastiques qui fonctionnent sont susceptibles de débloquer des capitaux à l'échelle voulue et d'aller plus vite », a-t-il ajouté.

Voici quelques exemples de jalons posés dans le cadre des projets de l'Alliance et de ses membres, présentés dans le rapport d'étape 2020 et concernant les quatre piliers de la stratégie :

Le projet STOP (Stop Ocean Plastics - arrêter la pollution des plastiques dans les océans) à Jembrana, au nord-ouest de Bali (Indonésie), a lancé le tout premier service de gestion des déchets solides du kabupaten , un système de recyclage complet qui créera des emplois permanents. L'Alliance et le projet STOP mettront en place un système visant à collecter 20 000 tonnes de déchets par an. Cela suppose une transformation radicale à tous les niveaux de la société : citoyens, pouvoirs publics et collectivités

(Indonésie), a lancé le tout premier service de gestion des déchets solides du , un système de recyclage complet qui créera des emplois permanents. L'Alliance et le projet STOP mettront en place un système visant à collecter 20 000 tonnes de déchets par an. Cela suppose une transformation radicale à tous les niveaux de la société : citoyens, pouvoirs publics et collectivités Des villes exemptes de déchets plastiques : une perception conjuguée de l'Alliance et des laboratoires créatifs Grameen - cofondés par le professeur Mohammed Yunus , lauréat du prix Nobel de la paix -, se projetant au-delà de la dispersion des déchets plastiques dans l'environnement, car développant également des entreprises sociales durables améliorant les moyens d'existence de nombreuses personnes dans les villes de Pondichéry (Inde) et de Tan An (Viêt Nam).

, lauréat du prix Nobel de la paix -, se projetant au-delà de la dispersion des déchets plastiques dans l'environnement, car développant également des entreprises sociales durables améliorant les moyens d'existence de nombreuses personnes dans les villes de Pondichéry (Inde) et de (Viêt Nam). Au cours de l'année dernière, la plateforme d'innovation prêt à tourner End Plastic Waste (en finir avec les déchets plastiques) a promeut les jeunes pousses pouvant avoir une incidence sur la chaîne de valeur du plastique. Plus de 1 000 jeunes pousses de la Silicon Valley et à Paris se sont inscrites au programme, tandis que Singapour, le troisième pôle, a suscité un vif intérêt en lançant son programme accélérateur cet été.

(en finir avec les déchets plastiques) a promeut les jeunes pousses pouvant avoir une incidence sur la chaîne de valeur du plastique. Plus de 1 000 jeunes pousses de la Silicon Valley et à se sont inscrites au programme, tandis que Singapour, le troisième pôle, a suscité un vif intérêt en lançant son programme accélérateur cet été. Suez, un chef de file mondial de la gestion intelligente et durable des ressources et également membre fondateur de l'Alliance, apporte son savoir-faire technologique pour lutter contre la dispersion des déchets plastiques en Thaïlande et construit actuellement une usine de recyclage du plastique, la première de la société hors d' Europe . Cette usine transformera en matériaux recyclés 30 000 tonnes de déchets de films de polyéthylène collectés localement.

. Cette usine transformera en matériaux recyclés 30 000 tonnes de déchets de films de polyéthylène collectés localement. Voici quelques exemples de notre collaboration entre chaînes de valeur :

Milliken, Llyondellbasell et Berry Global collaborent sur une étude de système de tri secondaire, une innovation pour lancer une voie secondaire de récupération des matériaux et augmenter la récupération de matériaux de valeur comme le papier et diverses catégories de plastiques

PepsiCo, Procter & Gamble, CP Chemical et Dow investissent dans Ocean Fund de Circulate Capital pour combler un déficit de financement visant à collecter des déchets plastiques en Asie, dans des pays comme la Chine, l'Indonésie, les Philippines , la Thaïlande et le Viêt Nam.

David Taylor, le président de l'Alliance pour en finir avec les déchets plastiques et président du conseil et chef de la direction générale de Procter & Gamble, a mis en avant le rapport : « Les déchets plastiques constituent un défi sérieux requérant des mesures rapides et une direction solide, et je suis convaincu que le seul moyen d'y parvenir est l'action collective, l'innovation et le partenariat. L'Alliance occupe une place unique. Nous pouvons libérer la circularité et la valeur économique du plastique après usage, en soutenant une série de mesures innovantes tout au long de la chaîne de valeur impliquant les personnes et les secteurs public et privé. »

Le rapport d'étape 2020 a également annoncé l'Ambition 2025 de l'Alliance. En mettant l'accent sur le développement des infrastructures, l'innovation, la dépollution, l'éducation et la mobilisation, l'Alliance et ses membres établiront, dans un délai de cinq ans, des modèles et des partenariats d'investissement qui :

démontreront qu'il n'y a pas de déchets plastiques dans plusieurs villes et détourneront des millions de tonnes de déchets plastiques grâce à des projets de l'Alliance dans plus de 100 villes à risque.

grâce à des projets de l'Alliance dans plus de soutiendront les moyens d'existence et la santé de plus de 100 millions de personnes en permettant l'appropriation locale de la gestion des déchets.

en permettant l'appropriation locale de la gestion des déchets. multiplieront au minimum par cinq les investissements et bien plus encore, en vue d'accélérer les mesures et les solutions visant à en finir avec les déchets plastiques et à bâtir des villes durables.

Le rapport d'étape 2020 de l'Alliance pour en finir avec les déchets plastiques peut être téléchargé en visitant http://bit.ly/Alliance_ProgressReportPRN

À propos de l'Alliance pour en finir avec les déchets plastiques

L'Alliance pour en finir avec les déchets plastiques est un organisme international sans but lucratif œuvrant en partenariat avec les pouvoirs publics, les ONG de développement économique et environnemental et les collectivités du monde entier pour relever le défi de l'élimination des déchets plastiques dans l'environnement. À travers des programmes et des partenariats, l'Alliance se concentre sur des solutions dans quatre domaines stratégiques : infrastructure, innovation, éducation et mobilisation et nettoyage. En août 2020, l'Alliance comptait près de 50 entreprises membres et sympathisantes représentant des entreprises et des organisations d'envergure mondiale sur l'ensemble de la chaîne de valeur du plastique.

Visitez : www.endplasticwaste.org

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1179116/AEPW_logo_Logo.jpg

SOURCE The Alliance to End Plastic Waste

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Cassandra Cheong, Alliance to End Plastic Waste, +65 9827 2056, [email protected] ; Marissa Livingston, Ketchum US, +1 505 280 0840, [email protected], http://www.endplasticwaste.org

Liens connexes

http://www.endplasticwaste.org