L'Alliance du tourisme culinaire lance le Great Taste of Canada - le guide pratique par excellence des expériences culinaire partout au pays

TORONTO, le 26 juin 2023 /CNW/ - L'Alliance du tourisme culinaire, pionnière de l'industrie du tourisme culinaire, est ravie d'annoncer le lancement de Great Taste of Canada, le guide pratique par excellence des mets appétissants, des expériences culinaires et des saveurs uniques offertes partout au pays.

Grâce au soutien de l'Association de l'industrie touristique du Canada (AITC), Great Taste of Canada réunit plus de 40 destinations, des organisations sectorielles et des intervenants touristiques d'un océan à l'autre et à l'autre, dans l'objectif de faire connaître des traditions alimentaires toutes canadiennes, de faire vivre des expériences liées aux saveurs locales et de raconter des histoires savoureuses.

Débordant du sirop d'érable et de la poutine (qu'on revendique, tout de même), le monde culinaire canadien est un véritable smorgasbord de voyages gastronomiques richement façonné par l'histoire, le patrimoine et les cultures. La nouvelle initiative promet de mettre en valeur une myriade d'expériences que peuvent vivre les amateurs de bonne chère en s'embarquant dans des aventures inoubliables et des expériences sensorielles sans égales.

Great Taste of Canada fournit aux voyageurs des renseignements bien avisés pour faire l'expérience des traditions culinaires canadiennes de façon tout-à-fait authentique. Nous avons l'immense plaisir et le privilège de faire connaître et de partager l'histoire des personnes qui se cachent derrière tant d'expériences. Aidez l'apiculteur à travailler, apprenez à fileter un poisson avec un chef autochtone, ou savourez lentement un verre dans une région viticole en émergence.

« Nous invitons les visiteurs du monde entier à visiter le Canada et à se rendre dans des lieux de délices; nous les invitons à déguster les saveurs locales, à échanger et à célébrer nos traditions alimentaires, déclare Rebecca Mackenzie, présidente et directrice générale de l'Alliance du tourisme culinaire. Les destinations partenaires de tout le pays ont contribué à créer et à nourrir cette ressource incroyable pour les gourmets et les consommateurs soucieux de l'alimentation. Chaque bouchée devient une porte d'entrée vers des expériences inoubliables. »

« En concevant une campagne de tourisme culinaire nationale solide, nous mettons en valeur le patrimoine culinaire diversifié du Canada et nous augmentons notre compétitivité en tant que destination gastronomique internationale, commente Beth Potter, présidente et directrice générale de l'Association de l'industrie touristique du Canada. Great Taste of Canada est un catalyseur de bon goût pour l'exploration, les échanges culturels et la croissance économique. Nous sommes ravis de soutenir une initiative qui nourrit l'appétit des voyageurs et qui anime une passion pour les trésors culinaires du Canada. »

Pour de plus amples renseignements, visitez le canadaculinary.com/fr/great-taste/ ou suivez-nous au @canadaculinary sur les médias sociaux.

À propos de l'Alliance du tourisme culinaire

L'Alliance du tourisme culinaire travaille avec les communautés pour développer le tourisme culinaire. Pour ce faire, l'Alliance s'appuie sur l'histoire, le patrimoine et la culture alimentaires, éléments qui font de chaque destination un endroit unique. Notre mission est de veiller à ce que le tourisme alimentaire contribue de manière significative et durable aux économies locales, et ce, dans les destinations du monde entier. Pour en savoir plus, consultez le site culinarytourismalliance.com.

À propos de l'Association de l'industrie touristique du Canada (AITC)

Établie à Ottawa, l'AITC agit au nom des entreprises touristiques canadiennes et promeut des mesures positives qui permettent à l'industrie de se développer et de prospérer. L'AITC est chargée de représenter les intérêts touristiques au niveau national, ce qui permet à l'association d'aborder tout l'éventail des enjeux auxquels fait face le tourisme au Canada. Son travail de plaidoyer consiste à promouvoir et à soutenir des politiques, des programmes et des activités qui avantageront la croissance et le développement du secteur. Pour plus d'informations sur l'AITC, consultez le site tiac-aitc.ca.

