L'Alliance des maisons de soins palliatifs du Québec assure sa collaboration auprès du gouvernement du Québec

Dépôt du projet de loi 11

MONTRÉAL, le 20 févr. 2023 /CNW/ - À la suite du dépôt du projet de loi 11, l' Alliance des maisons de soins palliatifs du Québec tient à assurer sa collaboration auprès du gouvernement du Québec et à rappeler le rôle essentiel de ses 36 organismes communautaires membres. Bien que la question concernant l'élargissement de l'aide médicale soit principalement mise de l'avant dans ce projet de loi, il reste encore beaucoup à faire en matière d'accessibilité à des soins palliatifs de qualité pour tous au Québec.

La mission des maisons de soins palliatifs au Québec est d'offrir des soins palliatifs sans frais aux résidents des régions où elles sont situées. Elles accomplissent cette mission grâce à des équipes de travailleurs et de bénévoles remarquables, de même qu'à l'implication de généreux donateurs. Le financement des maisons de soins palliatifs provient du gouvernement du Québec à environ 50 % alors que la balance provient de sources privées et d'activités de financement.

« Les maisons de soins palliatifs qui ne rendent pas disponible l'administration de l'aide médicale à mourir en leurs murs rencontrent différents enjeux que l'on doit comprendre et respecter. Il n'est nullement question ici d'être pour ou contre. Nous constatons une importante évolution dans la position de nos membres, il est donc impératif de respecter leur rythme et leur réalité fragile », précise Diane Langlois, présidente de l'Alliance des maisons des soins palliatifs du Québec.

Une réalité fragile

Les maisons de soins palliatifs au Québec sont reconnues pour l'expertise de leurs intervenants et pour la diversité de leur offre de services adaptée selon les besoins de leur communauté. L'Alliance et ses membres représentent 329 lits dédiés aux soins palliatifs, soit environ 30 % de l'offre au Québec. Le nombre de lits disponibles dans ces maisons ne permet pas, aujourd'hui, de répondre à la très haute demande d'accessibilité aux soins palliatifs.

« Nos membres s'inscrivent dans une trajectoire et un continuum de soins en collaboration avec les autres acteurs du milieu. Ainsi, les processus d'admission sont propres à chaque maison selon l'offre globale présente sur leur territoire, ce qui nous permet de répondre au mieux aux besoins de ceux qui nécessitent des soins palliatifs », ajoute Diane Langlois.

Pour améliorer l'accès aux soins palliatifs, l'Alliance réclame que la population soit informée sur les soins de fin de vie disponibles (l'aide médicale à mourir et les soins palliatifs qui incluent également la sédation palliative continue), que les intervenants procèdent à un repérage précoce de toute personne nécessitant des soins palliatifs et que tous les soignants impliqués soient formés adéquatement.

Interpellés par ces enjeux, l'Alliance et ses membres sont des partenaires de premier plan dans la réalisation du plan d'action 2020-2025 -- Pour un accès équitable à des soins palliatifs et de fin de vie de qualité du ministère de la Santé et des Services sociaux et s'engagent à poursuivre dans cette voie. Également, l'Alliance prévoit faire entendre la voix de ses membres lors des consultations publiques dans les prochaines semaines.

Portrait de l'Alliance des maisons de soins palliatifs du Québec

36 maisons de soins palliatifs au Québec sont membres de l'Alliance sur 37 ;

Il y a 34 maisons pour adultes et deux maisons pédiatriques à travers les 17 régions administratives du Québec ;

En ce qui concerne l'aide médicale à mourir pour les 34 maisons pour adultes membres de l'Alliance :



25 donnent accès à ce soin de fin de vie dans leur maison ;





Quatre sont en transition afin de l'inclure dans leur gamme de soins ;





Une est en période de réflexion et de consultation auprès de ses équipes ;





Quatre n'y donnent pas accès dans leur maison.

329 lits dédiés aux soins palliatifs ;

Environ 4000 patients québécois par année ;

Près de 1400 professionnels de la santé ;

Plus de 250 médecins spécialisés en soins palliatifs ;

372 000 heures par année de travail bénévole ;

36 M$ par année en subvention annuelle versée directement par le ministère de la Santé et des Services sociaux pour les soins directs aux patients.

À propos de l'Alliance des maisons de soins palliatifs du Québec

L'Alliance des maisons de soins palliatifs du Québec a pour mission de regrouper, soutenir, représenter et défendre les intérêts collectifs de ses membres. Pour plus d'information, visitez le www.alliancemspq.com .

