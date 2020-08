L'Algorand, mis à jour, ouvre la voie à des applications perfectionnées couvrant les secteurs de la finance décentralisée et classique

Une évolution fondamentale qui s'opère dans les contrats intelligents débloque le potentiel de la chaîne de blocs avec un protocole puissant conçu pour assurer les échanges sans friction

SINGAPOUR, 19 août 2020 /CNW/ - Algorand Foundation et Algorand Inc. ont annoncé aujourd'hui le lancement de capacités fonctionnelles complètes, à l'usage des contrats intelligents, qui feront créer des solutions décentralisées dans les domaines de la finance (DeFi) et des applications (dApps) décentralisées, solutions pouvant s'adapter à des milliards d'utilisateurs, des dizaines de millions de transactions quotidiennes, les frais de transaction étant négligeables, tout en profitant des avantages de la couche 1 du protocole Algorand. À la différence des chaînes de blocs de première génération, la plateforme Algorand, conçue dès le départ pour faire fonctionner des applications complexes qui exigent vitesse, échelle, finalité et sécurité, s'y prend bien tout en étant précise et efficace en termes de coût.

Comme élément clé, le lancement annoncé aujourd'hui consiste en ceci : il apporte des fonctionnalités dynamiques pour contrats intelligents en les intégrant directement dans à la couche 1, s'ajoutant ainsi aux atouts actuels tels que les transferts atomiques (Atomic Transfers), les contrats intelligents apatrides et les actifs standard Algorand (ASA1). Jusqu'à présent, les restrictions d'échelle, les vitesses de transaction et les frais de transaction élevés ont constitué des obstacles à l'adoption générale de la chaîne de blocs. Renversant la vapeur, l'Algorand, la dernière mise à jour en date, supprime ces obstacles et permet aux développeurs DeFi et dApps de créer des solutions plus perfectionnées, de faire évoluer leurs applications et de traduire dans les faits la promesse d'une économie sans frontières.

Silvio Micali, fondateur d'Algorand, l'explique : « La DeFi donne au monde entier accès à un nombre essentiellement illimité de produits et services financiers. Dès lors, il est important que les dApps de nouvelle génération ne reproduisent pas les inconvénients des chaînes de blocs de première génération. Le protocole Algorand sert de base solide à la dynamisation d'applications véritablement sans friction, et notre approche des contrats intelligents les rend plus performants et suffisamment avancés sur le plan fonctionnel pour rivaliser avec ceux des services financiers actuels. »

Les dernières avancées des contrats intelligents Algorand ouvrent la voie à la prochaine génération d'applications, et ce, alors que l'industrie des chaînes de blocs arrive à maturité pour s'attaquer aux systèmes financiers établis. Qui plus est, le protocole de consensus PPoS (« Pure Proof-of-Stake ») d'Algorand, à vocation entreprise dès sa conception, offre la garantie de la finalité des transactions et des délais de transaction à la pointe du secteur. Alliant ces éléments uniques et une capacité de contrat intelligent complète, sans parler des coûts de transaction négligeables (.001 Algo), Algorand est à présent la plateforme de choix des développeurs qui souhaitent faire partager leur vision au grand public.

« Souhaitant débloquer véritablement le potentiel de la finance décentralisée, nous avons examiné plusieurs partenaires technologiques possibles et avons choisi Algorand pour émettre notre jeton novateur, notre jeton de participation aux bénéfices, étant donné les fonctionnalités d'une plateforme peu coûteuse à l'échelle », explique Kendrick Nguyen, cofondateur et chef de la direction de Republic. « Depuis le lancement de l'actif numérique de Republic sur la chaîne de blocs d'Algorand, nous sommes impressionnés par ce qu'elle a apporté à l'écosystème de Republic, à savoir performances, évolutivité et valeur stratégique. »

Les contrats intelligents d'Algorand apportent une solution ambitieuse propre à dynamiser une nouvelle vague d'applications DeFi, allant du crédit et des prêts aux marchés et échanges décentralisés. Depuis le lancement du réseau principal, il y a moins d'un an, près de 400 entreprises ont opté pour l'écosystème Algorand en pleine croissance et se fondent sur la plateforme pour créer une large panoplie d'applications aussi diverses que les finalités : investissement (Republic); tokenisation des actifs (Props); cryptomonnaie stable (Tether, USDC, MELD Gold); CBDC (Marshall Islands); jeux (World Chess); assurance (Attestiv); et comptabilité (Verady).

À propos de la Fondation Algorand

La Fondation Algorand, une organisation sans but lucratif, a pour vision une économie sans frontière bâtie sur une technologie à chaîne de blocs publique et décentralisée. En partenariat avec Algorand Inc., elle a mis au point le protocole Algorand, en a fait la pierre angulaire de cette vision et envisage toute une série d'applications rendues possibles par Algorand. Cette ambition, qui la voit s'employer à faire en sorte que tous les développeurs puissent créer des outils de prochaine génération, l'amène aussi à élever une communauté inclusive et à la promouvoir en ce qu'elle englobe la gouvernance du protocole et l'efficacité économique dans le développement de l'écosystème Algorand. La fondation entend faciliter cette innovation d'une manière durable, étant soucieuse de l'environnement, en faisant appel à l'algorithme de consensus dite preuve de mise ou participation pure (PPoS). Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://algorand.foundation/.

À propos d'Algorand Inc.

Algorand Inc. est à l'origine du tout premier protocole de chaîne de blocs PPoS (preuve de mise pure), à source ouverte et en libre accès, à l'usage des produits financiers de prochaine génération. Cette chaîne de blocs, le protocole Algorand, est le fruit des travaux du cryptographe lauréat du Turing Award, Silvio Micali. Société de technologie qui s'attache à éliminer les frictions dans les échanges financiers, Algorand Inc. est au cœur de l'évolution DeFi en rendant possibles la création et l'échange de valeur, en créant de nouveaux outils et services financiers, en amenant des actifs sur la chaîne et en proposant des modèles responsables de protection de la vie privée. Pour en apprendre plus, rendez-vous sur https://www.algorand.com/.

