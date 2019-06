L'album de la bande originale du jeu BTS WORLD sera lancé le 28 juin dans le monde entier

« Heartbeat », la chanson thème de la bande originale de BTS WORLD, a été lancée exclusivement sur le jeu mobile le 26 juin. Le morceau pop rock, qui raconte l'histoire du jeu, soit l'ascension des sept membres de BTS vers le statut de vedettes internationales, comprend les harmonies et les tonalités attrayantes caractéristiques du groupe, et ce, tout en évoquant une gamme d'émotions touchantes et poignantes. La chanson est une production du producteur, mixeur, auteur-compositeur et lauréat d'un prix Grammy, DJ Swivel.

Pour coïncider avec la sortie de la bande originale, une toute nouvelle vidéo pour « Heartbeat » sera lancée le 28 juin. Grâce à son thème inspiré du contenu « Another Story » du jeu BTS WORLD, la vidéo dépeint les histoires des sept membres vivant leurs propres rêves comme des gens ordinaires dans un univers parallèle par opposition à leur réalité actuelle.

La toute première bande originale de BTS, l'album BTS WORLD OST comprend 14 titres, dont la musique de fond du jeu, les chansons thèmes de chaque membre du groupe et trois chansons du groupe déjà sorties. Ces chansons sont « Dream Glow » par Jin, Jimin et Jung Kook; « A Brand New Day » par j-hope et V; « All Night » par RM et SUGA.

BTS WORLD est un jeu de simulation mobile narratif qui ramène le joueur au début de la carrière du groupe afin de lui permettre de devenir le gérant de BTS, et ce, dans le but ultime de permettre aux membres de BTS de devenir des vedettes internationales.

Les joueurs peuvent interagir virtuellement avec les membres de BTS à titre de gérants du groupe dans le jeu grâce à divers scénarios d'interaction seul à seul avec ceux-ci. Les joueurs peuvent aussi collectionner et mettre à niveau les cartes des membres de BTS pour réaliser des missions et avoir accès à d'autres histoires en cours de route. Le jeu présente également des histoires individuelles de membres de BTS dans le contenu « Another Story » du jeu où chaque membre apparaît comme le personnage principal dans leur histoire individuelle.

BTS WORLD est maintenant disponible dans le monde entier (à l'exception de certains pays) sur les téléphones iOS et Android. Depuis sa sortie le 26 juin, le jeu s'est hissé au premier rang du palmarès des jeux gratuits les plus téléchargés sur les téléphones iOS dans 33 pays d'Amérique du Nord, d'Europe et d'Asie dans les 14 premières heures qui ont suivi son lancement. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez visiter le site officiel [https://btsw.netmarble.com] ou suivez BTS WORLD sur Twitter, YouTube et Instagram.

À propos de Netmarble Corporation

Netmarble Corporation s'efforce de divertir les auditoires de tous âges dans le monde entier en leur offrant des expériences de jeu mobile exceptionnelles. Fondée en Corée en 2000, Netmarble est l'entreprise de jeux mobiles qui connaît la croissance la plus rapide et celle-ci se classe constamment parmi les meilleurs développeurs et éditeurs de jeux mobiles au monde. Avec plus de 6 000 employés, Netmarble produit et tient à jour certains des jeux mobiles les plus populaires, notamment : Lineage 2: Revolution, Blade & Soul Revolution, MARVEL Future Fight, Everybody's Marble et Seven Knights. En tant que société mère de Kabam, l'un des principaux développeurs de jeux mobiles massivement multijoueurs gratuits, et premier actionnaire de Jam City, l'un des principaux développeurs de jeux sociaux occasionnels, Netmarble a conclu un partenariat stratégique avec la CJ ENM Corporation, la plus grande société de divertissement en Asie, Tencent Holdings, la plus grande société Internet asiatique, et NCsoft, une importante société de jeux de rôle massivement multijoueurs. Pour en savoir plus, veuillez vous rendre sur http://company.netmarble.com.

À propos de Big Hit Entertainment

Fondée en février 2005 en Corée du Sud par le chef de la direction et producteur Bang Si-Hyuk, Big Hit Entertainment se concentre sur la production musicale, la gérance d'artistes et l'édition. Les entreprises commerciales de Big Hit intègrent et développent une gamme de contenus produits à partir de la propriété intellectuelle d'artistes de premier plan, y compris les vedettes internationales du groupe BTS et son tout dernier ajout TOMORROW X TOGETHER. Avec sa mission « Music & Artist for Healing » (la musique et les artistes au service de la guérison), Big Hit s'efforce de donner une influence positive par le contenu tout en offrant confort et inspiration aux amateurs de musique du monde entier.

À propos de Takeone Company

Takeone Company Corp. est une compagnie de contenu innovante qui intègre la culture pop dans l'environnement du jeu. Créée en 2016, Takeone est à la tête d'un nouveau genre de jeux mobiles, les « jeux cinématiques », qui mélange des éléments interactifs de jeu à des histoires conceptuelles fondées sur la culture pop et des propriétés intellectuelles originales. Les jeux incluent des vidéos plein écran et du contenu visuel varié qui repousse les limites de la narration de prochaine génération. Des années d'expérience et de connaissance en narration et en développement de jeu ont amené à la création de jeux cinématiques tels que Take Urban, et BTS WORLD. Takeone développe en ce moment une série de jeux cinématiques pour leurs prochains titres. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site www.takeonecompany.com.

