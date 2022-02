« Ce sont des éloges grandement mérités pour l'Accord, qui est reconnue depuis longtemps comme la référence de sa catégorie », déclarait Steve Hui, vice-président adjoint de Honda Canada. « L'Accord a été adoptée par les Canadiens comme une grande voiture agréable à conduire, sécuritaire et écoénergétique, aussi confortable lors d'un voyage en famille que sur les boulevards urbains. Nous sommes fiers et très heureux de remporter ce prix de l'AJAC. »

La Honda Accord est reconnue pour impressionner les critiques, plus récemment en obtenant les cotes de sécurité de l'IIHS pour 2022, un prix de voiture de l'année en Amérique du Nord et Voiture canadienne de l'année en 2018, ainsi que sa présence sur la plus récente liste des 10 meilleurs véhicules de Car and Driver. L'Accord 2022 a été nommée sur la prestigieuse liste de Car and Driver à 36 reprises, ce qui en fait le véhicule le plus récompensé de l'histoire de cette liste.

