L'AIEM réaffirme l'importance stratégique de la filière cuivre et réclame un cadre scientifique rigoureux

MONTRÉAL-EST, QC, le 24 juill. 2025 /CNW/ - L'Association industrielle de l'Est de Montréal (AIEM) réagit à la suite du dépôt d'une nouvelle demande d'autorisation pour la Fonderie Horne, afin de remplacer le projet AERIS, et rappelle l'importance stratégique de cette installation pour la filière cuivre québécoise et pour l'économie régionale. D'après les plus récentes données économiques validées par Aviseo, cette chaîne de valeur soutient plus de 3 287 emplois directs et indirects au Québec et génère une valeur ajoutée annuelle de 848,1 M$, dont 267,7 M$ dans la région métropolitaine, notamment dans l'Est de Montréal.

L'absence d'un consensus clair entre les études de biosurveillance de 2005-2006 et celles de 2018-2019 sur le niveau de risque posé par l'arsenic polarise le débat et engendre la méfiance. L'AIEM appelle donc le gouvernement à mandater sans délai une étude sanitaire indépendante, exhaustive et méthodologiquement robuste afin de mesurer avec exactitude le risque réel associé à l'exposition aux émissions de la Fonderie. L'Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) avance, ce que plusieurs études ont affirmé, que les émissions industrielles ne sont pas les seuls facteurs déterminants de la santé. Il s'agit plutôt d'un amalgame de facteurs environnementaux et socio-économiques.

L'AIEM réitère par ailleurs les recommandations formulées dans son mémoire de 2022 à savoir que toute décision réglementaire doit reposer sur une évaluation rigoureuse des impacts économiques, sociaux et environnementaux de la chaîne de valeur du cuivre au Québec, de manière à protéger la population, les emplois qualifiés et à soutenir la transition énergétique du Québec. On peut facilement comprendre qu'un arrêt ou une baisse de production de la fonderie auraient un impact majeur sur les autres maillons de cette chaîne.

Ainsi, un cadre prévisible fondé sur les meilleures données scientifiques demeure essentiel pour assurer la pérennité d'une filière stratégique dont dépendent de nombreuses entreprises et collectivités.

« Les améliorations environnementales sont tangibles autant à l'Affinerie CCR qu'à la Fonderie Horne. Ces entreprises demeurent des maillons indispensables de l'économie et de la prospérité du Québec. Nous invitons le gouvernement à s'appuyer sur la science et sur une vision globale de l'intérêt public pour définir les prochaines étapes », déclare Dimitri Tsingakis, président -- directeur général de l'AIEM.

