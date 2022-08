OTTAWA, ON, le 10 août 2022 /CNW/ - Les principales organisations d'aide humanitaire canadiennes lancent conjointement la campagne nationale Aide à l'Afghanistan afin d'exhorter le gouvernement du Canada à agir sans tarder pour lever les obstacles qui bloquent et découragent la prestation d'aide humanitaire vitale en Afghanistan depuis l'année dernière.

Les conflits, une sécheresse extrême et la pandémie de COVID-19 ont durement touché l'Afghanistan, où près de 23 millions de personnes ont désespérément besoin d'aide humanitaire. Depuis le retour des talibans au pouvoir il y a un an, les sanctions canadiennes et l'interprétation restrictive des dispositions antiterroristes du Code criminel canadien font obstacle à l'envoi d'aide humanitaire en Afghanistan.

Alors que des pays alliés du Canada comme les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Australie et les pays de l'Union européenne ont déjà entamé des démarches pour rendre inapplicables à l'aide humanitaire les sanctions et les législations antiterroristes, le Canada continue de bloquer l'envoi d'aide vitale en Afghanistan en faisant planer la menace de poursuites criminelles sur les organisations humanitaires.

Au cours de la dernière année, les organisations humanitaires canadiennes ont plaidé auprès du gouvernement du Canada pour que celui-ci lève les obstacles à la prestation de l'aide humanitaire. Appuyées par les résolutions 2615 et 2626 du Conseil de sécurité des Nations Unies, les organisations demandent au gouvernement du Canada de s'assurer que les sanctions, les restrictions de droit pénal et celles liées au financement pour contrer le terrorisme n'entravent pas la prestation d'une aide humanitaire vitale.

La campagne Aide à l'Afghanistan vise à mobiliser des Canadiens et de Canadiennes d'un océan à l'autre à exiger des mesures immédiates permettant aux organisations canadiennes de venir en aide aux femmes et aux enfants les plus vulnérables de l'Afghanistan.

La campagne canadienne Aide à l'Afghanistan vise à accroître la pression publique sur les élues et les élus pour amener le gouvernement à se conformer au droit international et à la volonté de nos pays alliés, pour ainsi venir en aide au peuple afghan qui en a désespérément besoin. Elle vise également à faire en sorte que la législation et les sanctions antiterroristes cessent d'entraver la prestation d'aide humanitaire, un problème de longue date au Canada.

Citations

Asuntha Charles, Directrice nationale, Vision Mondiale Afghanistan :

« Alors que le gouvernement nous dit qu'il fait tout en son pouvoir pour régler cette situation, rien n'a vraiment été fait jusqu'à maintenant. Nous avions deux conteneurs de suppléments nutritionnels prêts à être acheminés en Afghanistan à l'automne 2021 qui auraient permis d'aider environ 1 800 enfants. Nous avons dû annuler leur expédition à cause des restrictions excessives et inutiles. »

Reyhana Patel, directrice des communications et des relations gouvernementales de l'organisation Islamic Relief Canada :

« Nos équipes sur le terrain nous racontent les conséquences terribles d'une crise humanitaire en pleine évolution. Nous avons rencontré des mères qui ont été obligées de marier leurs filles pour pouvoir se nourrir. Il est inacceptable qu'un pays comme le Canada ne fasse rien depuis un an alors que des pays alliés comme les États-Unis et le Royaume-Uni autorisent déjà des exemptions. »

Amy Avis, avocate générale, Croix-Rouge canadienne :

« La situation géographique d'une population touchée par une crise ne devrait avoir aucune incidence sur la prestation d'une aide humanitaire neutre et impartiale. La situation en Afghanistan est alarmante, et il est impératif que les organisations humanitaires puissent venir en aide à la population. Les obstacles actuels à cette aide, imposés par le Canada, bloquent tout effort pour secourir des personnes qui ont désespérément besoin d'aide, en majorité des femmes et des enfants. Le Canada doit trouver un moyen pour permettre l'envoi d'aide humanitaire en Afghanistan. Nous ne pouvons plus attendre. »

En bref

Les Canadiens et Canadiennes qui souhaitent participer aux efforts pour trouver une solution et venir en aide au peuple afghan peuvent consulter le site http://www.aidforafghanistan.ca/ du 10 au 26 août pour signer la pétition, écrire à leurs représentant(e)s politiques et inviter leurs proches à joindre le mouvement #aideafghanistan.

La coalition Aide à l' Afghanistan regroupe les organisations suivantes : Croix-Rouge canadienne, CARE, Save the Children, Canadian Foodgrains Bank, Vision Mondiale, Islamic Relief Canada, Action contre la faim, Fonds Égalité, Presbyterian World Service and Development, Coalition pour la surveillance internationale des libertés civiles, PWRDF, Partenariat canadien pour la santé des femmes et des enfants (CanSFE), Canadian Women for Women in Afghanistan , et Coopération Canada.

