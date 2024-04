OTTAWA, ON, le 8 avril 2024 /CNW/ - Christyn Cianfarani, présidente et chef de la direction de l'Association des industries canadiennes de défense et de sécurité (AICDS), a fait aujourd'hui la déclaration suivante à la suite de la publication de la politique de défense révisée du Canada, Notre Nord, fort et libre : Une vision renouvelée pour la défense du Canada :

« Cette mise à jour de la politique de défense est encourageante et, surtout, elle est assortie d'un financement sur lequel nous espérons pouvoir compter, surtout à un moment où les compressions budgétaires sont toujours en cours au sein du MDN. Avec 8,1 milliards de dollars au cours des cinq premières années, et de nombreux éléments toujours à l'étude, une grande partie des 73 milliards de dollars sera laissée aux gouvernements futurs.

Cette politique reconnaît que le monde a changé et que le Canada fait face à des menaces réelles et imminentes. Nous entendons parler de l'importance de revitaliser, de maintenir et d'améliorer l'infrastructure industrielle de défense du Canada. Nous reconnaissons que cette infrastructure industrielle fait partie intégrante de notre sécurité nationale et de l'efficacité des Forces armées canadiennes.

Nous sommes également satisfaits de l'engagement du gouvernement à établir de nouvelles relations avec le secteur de la défense du Canada. Ce que cela signifie pour nous, c'est une collaboration concernant les besoins actuels et la création de la feuille de route de l'avenir, pas seulement encore plus des types d'engagements qui existent actuellement. Cela signifie aussi qu'il faut imiter l'approche de nos alliés, qui privilégient sans réserve leurs entreprises nationales lorsqu'il est logique de le faire, ce qui peut grandement accélérer le processus d'acquisition. Si la technologie, le service ou l'équipement est de fabrication canadienne et répond aux besoins des Forces armées canadiennes, nous en faisons l'acquisition.

Cette politique ne sera efficace que si l'on procède à une véritable réforme de l'approvisionnement, ce qui s'est avéré difficile à faire. La solution ne peut se limiter à miser davantage sur l'équipement et les services militaires fabriqués à l'étranger. Les objectifs de l'OTAN, de même que son plan d'action sur la production pour la défense, reposent sur l'idée que chaque pays membre est responsable de bâtir et de maintenir une structure industrielle de défense qui peut contribuer à une plus grande capacité alliée et à la dissuasion.

« Nous sommes déterminés à travailler de concert avec le gouvernement afin de mettre en œuvre ce plan. »

