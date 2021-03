L'AIBQ lance une publicité radio pour sensibiliser le public à l'importance de l'inspection avant l'achat d'une propriété

MONTRÉAL, le 9 mars 2021 /CNW Telbec/ - Dans un marché immobilier notamment bousculé par les effets d'une bulle immobilière et par la COVID-19, l'Association des inspecteurs en bâtiments du Québec (AIBQ) rappelle aux acheteurs et vendeurs de propriétés l'importance de l'inspection avant toute transaction. Émanant de sa mission première de protéger le public, l'AIBQ a lancé hier une campagne publicitaire radiophonique à travers tout le Québec.

Alors que le confinement et le couvre-feu liés à la COVID-19 se poursuivent, il semble y avoir une méconnaissance du rôle des inspecteurs en bâtiment dans le processus d'achat d'une propriété. Devant cette incompréhension et confusion, l'AIBQ rajuste le tir et lance une publicité radio pour valoriser l'importance de l'inspection avant l'achat ou la vente d'une propriété.

Plusieurs pensent que l'inspection préachat n'est pas possible en raison du confinement ou des règles sanitaires strictes. C'est faux, soutient l'AIBQ. Malgré la pandémie, les inspecteurs en bâtiment continuent de jouer un rôle essentiel lors de tout achat de propriété. D'autres, semblent tout simplement vouloir éviter la condition de l'inspection du processus d'achat, remarque l'AIBQ. « Le marché, étant ce qu'il est aujourd'hui, fait place à de la surenchère de la part des acheteurs potentiels. La rareté des propriétés sur le marché a alors pour conséquence d'inciter les acheteurs à retirer l'inspection des conditions d'achat afin de se démarquer des autres offres d'achat, car la surenchère ne suffit plus. Cette pratique est inquiétante », déclare Pascal Parent, président de l'AIBQ.

« Les conséquences peuvent être majeures pour les acheteurs, ne sachant pas exactement ce qu'ils achètent, et se retrouvant ensuite devant les tribunaux. L'inspection préachat est essentielle si l'on ne veut pas se retrouver avec de mauvaises surprises. » poursuit monsieur Parent.

La campagne radio met en lumière l'incohérence entre se protéger soi-même et sa famille durant la pandémie, mais ne pas protéger sa future propriété en faisant appel à un inspecteur en bâtiment. La publicité sera diffusée partout au Québec du 8 au 26 mars inclusivement sur les ondes de Rouge, Énergie et du 98,5 à Montréal. D'autres actions de communication seront également menées en parallèle.

À propos de l'AIBQ :

Avec ses 400 membres, l'AIBQ est la plus importante association provinciale d'inspecteurs au Canada, et aussi la plus ancienne. Elle a intégré, en 2017, la deuxième association d'inspecteurs en importance au Québec, l'Association nationale des inspecteurs et experts en bâtiment (ANIEB), pour ne former qu'un seul regroupement concerté.

L'AIBQ a pour mission de protéger le public par l'encadrement de ses membres, dont l'application d'exigences strictes lors de l'admission des candidats : formation obligatoire et continue sur les connaissances techniques du bâtiment; couverture d'assurance responsabilité professionnelle; normes d'inspection reconnues parmi les plus sévères au pays; respect d'un code de déontologie; surveillance par un conseil de discipline. L'AIBQ participe, avec divers organismes du domaine de l'immobilier et de la construction, à promouvoir le professionnalisme et la compétence des inspecteurs en bâtiments auprès du public. Pour plus d'informations, consultez le aibq.qc.ca.

SOURCE Association des inspecteurs en bâtiments du Québec

Renseignements: Hugo Morissette, [email protected], 514-962-4648

Liens connexes

aibq.qc.ca