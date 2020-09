L'AHQ salue le discours du Trône du gouvernement Trudeau

LONGUEUIL, QC, le 24 sept. 2020 /CNW Telbec/ - L'Association Hôtellerie Québec salue les engagements du gouvernement Trudeau pour le secteur de l'hôtellerie et pour l'industrie touristique, tel qu'entendus lors du discours du Trône du 23 septembre. À cet effet, Le gouvernement Trudeau s'engage notamment à maintenir la Subvention salariale d'urgence du Canada jusqu'à l'été 2021, mesure qui constitue l'aide la plus concrète que le secteur de l'hôtellerie a reçu depuis le début de la pandémie.

Plusieurs autres mesures s'annoncent des plus importantes pour la survie de notre industrie tel, l'amélioration de l'accès aux prêts gouvernementaux dont le Programme de crédit aux entreprises d'EDC, l'introduction d'un soutien supplémentaire pour les industries qui ont été les plus durement touchées, y compris les voyages et le tourisme, l'hôtellerie et les industries culturelles comme les arts de la scène. L'ensemble des hôteliers du Québec peut se réjouir de l'appel entendu par Ottawa.

« Nous avons travaillé de concert avec le gouvernement canadien et nos partenaires de l'Association des Hôtels du Canada pour le maintien de cette mesure phare pour notre industrie hotellière. L'appel fut entendu, des milliers d'entrepreneurs et des dizaines de milliers d'employés de notre secteur pourront enfin souffler. Nous fûmes le premier secteur économique à tomber, et nous serons fort probablement les derniers à nous relever. L'annonce du maintien de la subvention salariale est une mesure concrète dans la bonne direction et nous permet d'anticiper un avenir un peu moins sombre, particulièrement au chapitre de notre capacité à garder nos effectifs. Et quand les évènements et les activités reprendront pleinement dans l'industrie touristique, les hébergeurs et les hôteliers seront en mesure de recevoir les clients, car la situation contraire sera alors un scénario pour le moins catastrophique. » de mentionner Xavier Gret, Président-Directeur général de l'AHQ.

« Si notre industrie a réussi à offrir de l'hébergement aux dizaines de milliers de touristes québécois cet été, c'est principalement grâce à la création du programme de Subvention salariale d'urgence par le gouvernement du Canada. Sans cette mesure, déjà de nombreux d'hôteliers auraient fermé leurs entreprises. Je tiens à remercier, au nom de notre industrie, les ministres québécois du gouvernement Trudeau qui furent particulièrement à l'écoute de nos préoccupations. Quand un hôtel ferme, les conséquences pour la région sont majeures, tant pour les fournisseurs, que les restaurateurs et les attraits touristiques. En encourageant l'hôtellerie à maintenir ses actifs, on encourage directement le développement économique des régions. C'est une magnifique nouvelle! » d'expliquer Dany Thibault, président du conseil d'administration de l'AHQ.

L'industrie hôtelière a généré à elle seule plus de 2,3 milliards de dollars en 2019 qu'en nuitée dans ses hôtels. Nos hôteliers ont retourné 332 millions de dollars l'an passé seulement dans les coffres des gouvernements, tous paliers confondus. Fort des annonces d'aujourd'hui, notre secteur peut espérer devenir un acteur économique générateur de développement économique.

À propos de l'Association Hôtellerie Québec

L'AHQ est le seul regroupement représentatif des établissements hôteliers classifiés du Québec. Elle rassemble également les gîtes, les résidences de tourisme et autres catégories qui souhaitent joindre ses rangs. Elle a comme mandats de les représenter, de leur offrir des services, de défendre les intérêts collectifs et de fournir des moyens et outils permettant d'améliorer la compétitivité du parc hôtelier québécois.

SOURCE Association Hôtellerie Québec

Renseignements: Nicolas Dufour, Directeur des communications et des relations publiques, (514) 679-7389, [email protected]

Liens connexes

https://www.hotelleriequebec.com/