L'AHQ interpelle les partis fédéraux sur les enjeux propres à l'industrie hotellière du Québec

MONTRÉAL, le 9 oct. 2019 /CNW Telbec/ - L'Association Hôtellerie Québec (AHQ) profite de l'actuelle campagne électorale fédérale pour interpeller les différents partis politiques concernant ses enjeux particuliers. L'AHQ saisira cette occasion pour rencontrer les différents candidats issus des principaux partis politiques afin de les sensibiliser aux demandes de l'industrie.

« L'industrie hôtelière et touristique génère plus de 15 milliards de recettes annuellement, emploie plus de 400 000 québécois et québécoises, dont près de 35 000 dans l'hôtellerie seulement. Nous représentons un secteur économique névralgique, créateur de nouvelles retombées fiscales pour le gouvernement et l'ensemble des citoyens. Nous exportons le Canada et le Québec partout dans le monde, en attirant voyageurs et touristes qui conséquemment injectent de l'argent neuf dans notre économie. Toutefois, nous avons des enjeux présentement qui menacent la qualité de notre offre et nous souhaitons profiter de la campagne qui bat son plein pour sensibiliser les candidats à notre réalité. » précise le président de l'AHQ, Dany Thibault.

L'AHQ portera notamment à l'intérêt des différentes formations politiques les difficultés vécues par les entrepreneurs du secteur quant aux enjeux de pénurie de main-d'œuvre ainsi que l'équité fiscale avec les entreprises d'hébergements collaboratifs.

« Les besoins de nos membres sont simples et clairs. Nous avons des solutions face à la pénurie de main-d'œuvre au sein de notre secteur d'activités, notamment en facilitant le recrutement et l'obtention de permis de travail pour les travailleurs étrangers. Nous souhaitons obtenir une réelle équitée fiscale quant à l'hébergement collaboratif par la perception de la TPS, et ce dès le premier dollar de location. » précise le directeur général de l'AHQ, M. Xavier Gret.

Les différents partis politiques seront invités à rencontrer l'AHQ durant les prochains jours pour les interpeller sur les enjeux qui touchent nos membres hôteliers.

Pour visualiser l'ensemble des demandes : https://www.hotelleriequebec.com/actualites/lahq-interpelle-les-partis-federaux-sur-les-enjeux-propres-a-lindustrie-hotelliere-du-quebec/

À propos de l'Association Hôtellerie Québec

L'AHQ est le seul regroupement représentatif des établissements hôteliers classifiés du Québec. Elle rassemble également les gîtes, les résidences de tourisme et autres catégories qui souhaitent joindre ses rangs. Elle a comme mandats de les représenter, de leur offrir des services, de défendre les intérêts collectifs et de fournir des moyens et outils permettant d'améliorer la compétitivité du parc hôtelier québécois.

