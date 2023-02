L'AGSICQ publie un portrait des impacts de la pénurie de main-d'œuvre chez les pompiers

MCMASTERVILLE, QC, le 8 févr. 2023 /CNW Telbec/ - L'Association des gestionnaires en sécurité incendie et civile du Québec (AGSICQ) - anciennement connue sous le nom d'Association des chefs en sécurité incendie du Québec (ACSIQ) - publie ce matin les résultats d'une vaste étude sur Les enjeux de relève chez les pompiers.

Près de 400 gestionnaires en sécurité incendie de la province ont été sondés pour identifier les freins à l'attraction et à la rétention des pompiers. Leur constat est sans équivoque : le problème est réel et il va s'accentuer au cours des prochaines années.

L'Association des gestionnaires en sécurité incendie et civile du Québec (AGSICQ) publie un portrait des impacts de la pénurie de main-d'œuvre chez les pompiers (Groupe CNW/Association des gestionnaires en sécurité incendie et civile du Québec)

Contrairement à d'autres secteurs aussi impactés par la pénurie, dans notre domaine d'activité, le manque de main-d'œuvre pose des risques réels en matière de sécurité incendie. Plus une municipalité est petite et plus ses défis seront grands :

65 % des municipalités de 50 000 habitants et moins ont des enjeux de relève

75 % des municipalités de 10 000 habitants et moins ont des enjeux de relève

Au cours des 20 dernières années, le nombre de pompiers volontaires et à temps partiel a chuté de 19 % au Québec

Au Québec, la sécurité incendie est assurée par quelque 21 000 pompiers répartis dans 632 services incendiei. Plus de 75 % sont des temps partiels et des volontaires qui veillent à la protection de leur collectivité en plus d'occuper un emploi à temps plein ailleurs.

L'Étude dévoilée ce matin fait état de pistes d'action réparties en quatre axes. Parmi ces solutions, l'allègement des mesures fiscales entourant le métier de pompiers volontaires et à temps partiel, la diffusion d'une campagne nationale de valorisation de la profession encourageant la population à devenir pompier, la simplification du processus de formation (programme condensé, subventions salariales) et l'implantation d'incitatifs pour favoriser les regroupements de services nous semblent les plus prometteuses.

Lien vers l'étude : Les Enjeux de relève chez les pompiers

À propos de l'AGSICQ

Porte-étendard de l'excellence en matière de sécurité incendie, de secours de personnes et de sécurité civile, l'Association des gestionnaires en sécurité incendie et civile du Québec (AGSICQ) regroupe plus de 1000 membres répartis aux quatre coins de la province. Elle a pour mission de promouvoir et d'influencer la gestion des risques de toute nature dans ses différents champs de compétences. Par son expertise, elle participe au développement de règlements, de lois et de formations.

i Au moment de de la collecte des données, le Québec comptait 642 Services incendie. On en compte maintenant 632, grâce aux regroupements.

