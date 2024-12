Publié le 9 décembre 2024

LÉVIS, QC, le 9 déc. 2024 /CNW/ - La Financière agricole du Québec a rendu public aujourd'hui l'Agro‑indicateur 2024. L'organisation estime les valeurs totales des recettes monétaires agricoles et des dépenses à respectivement 12,81 et 12,65 milliards de dollars, ce qui résulterait en un revenu agricole net de l'ordre de 0,16 milliard de dollars dans un contexte caractérisé par la morosité de l'indice des prix des produits agricoles et la hausse des frais d'intérêts.

Recettes monétaires agricoles totales, dépenses et revenu agricole net* de 2010 à 2024

La Financière agricole du Québec a rendu public aujourd'hui l'Agro indicateur 2024 qui permet d’estimer le revenu agricole net de l’année en cours à partir de variables qui représentent l’économie agricole du Québec. (Groupe CNW/La Financière agricole du Québec)

* Sans tenir compte de la valeur de la variation des stocks.

En matière d'indice de prix et de recettes monétaires agricoles (RMA), la forte croissance entamée en 2021 s'est essoufflée en 2023 pour finalement laisser place à une légère contraction cette année. Les RMA québécoises totales ont connu une diminution de 3,0 % au cours des deux premiers trimestres de 2024 en comparaison avec la même période l'an dernier. Quant à l'indice des prix des produits agricoles, celui-ci a enregistré une diminution de 1,3 % au cours de la période comparable. Selon l'Agro-indicateur, les RMA devraient se situer aux alentours de 12,81 milliards de dollars en 2024 et ainsi, enregistrer une diminution de l'ordre de 1,8 %. Cette diminution aura une incidence sur la profitabilité dans un contexte caractérisé par une progression incessante au chapitre des dépenses en raison notamment de la hausse des frais d'intérêt. La prévision des dépenses totales atteint 12,65 milliards de dollars. Ainsi, le revenu agricole net en 2024 pourrait se situer aux alentours de 165 millions de dollars, ce qui correspondrait à une diminution de l'ordre de 420 millions de dollars par rapport à l'an passé ou 72 %.

« En 2022, l'inflation a engendré une hausse importante des dépenses des intrants agricoles. La hausse des taux d'intérêt a conduit à une augmentation importante des frais d'intérêt en 2023. Généralement, le secteur agricole et agroalimentaire s'avère résilient en période de ralentissement sur le plan macroéconomique, mais en 2024 la situation est caractérisée notamment par la poursuite de la hausse des frais d'intérêts et une diminution des recettes monétaires agricoles totales. Ainsi, en 2024, le résultat économique agricole global de l'Agro‑indicateur anticipe un revenu agricole net de l'ordre de 0,16 milliard de dollars par rapport à des recettes monétaires agricoles de 12,81 milliards de dollars. L'atteinte d'un taux d'inflation à l'intérieur de la fourchette cible de 1 à 3 % et les diminutions récentes du taux directeur de la Banque du Canada permettent d'entrevoir le début d'un cycle moins contraignant où la croissance des dépenses totales ne surpasse plus celle des revenus nonobstant l'importance du soutien de La Financière agricole du Québec. »

M. Ernest Desrosiers, président-directeur général de La Financière agricole du Québec

