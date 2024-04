L'AGISQ SOULIGNE LA NOMINATION DE GENEVIÈVE BIRON À LA TÊTE DE SANTÉ QUÉBEC ET APPELLE À UNE TRANSITION SANS ÉCUEIL POUR ASSURER LA PROTECTION DES DONNÉES MÉDICALES DES USAGERS

DRUMMONDVILLE, QC, le 29 avril 2024 /CNW/ - L'Association des gestionnaires de l'information de la santé du Québec (AGISQ), la voix des archivistes médicaux du Québec, tient aujourd'hui à féliciter chaleureusement Mme Geneviève Biron pour sa nomination à titre de présidente et cheffe de la direction de Santé Québec. Cette dernière devra notamment s'assurer que la transition vers Santé Québec n'entrave pas la protection des données médicales, ni le virage numérique du réseau.

« Nous souhaitons aujourd'hui souligner la nomination de Mme Geneviève Biron au poste de présidente et cheffe de la direction de Santé Québec. Du fait de son expertise dans le domaine des technologies médicales et en gestion, nous sommes convaincus que Mme Biron a les compétences requises pour mener à bien son mandat. La transition vers Santé Québec, qui regroupera à terme plus de 330 000 employés, risque néanmoins d'être un défi colossal sur le plan logistique. La stratégie globale qu'adoptera Mme Biron se doit de tenir compte des réalités des archivistes médicaux afin que ceux-ci puissent continuer à œuvrer sans entrave -- et ce, tout au long de la période de transition -- à la protection des données médicales des usagers », affirme la présidente de l'AGISQ, Mme Marie-Christine Demers.

Par ailleurs, l'AGISQ tend la main à la nouvelle présidente et cheffe de la direction de Santé Québec afin de lui offrir son entière collaboration dans la mise en œuvre du virage numérique en santé.

« La mise sur pied de Santé Québec se doit d'être un vecteur d'accélération pour le tant attendu virage numérique en santé. Dans cette perspective, nous tenons à rappeler qu'à nos yeux, le virage numérique doit aussi s'accompagner de mesures concrètes comme la création d'un nouveau corps d'emploi - soit celui de technicien en information clinique, l'accélération de la mise à jour de la formation de base ainsi qu'un soutien financier à l'AGISQ visant à assurer la formation continue », soutient Mme Marie-Christine Demers.

À propos de l'AGISQ

L'Association des gestionnaires de l'information de la santé du Québec (AGISQ) est la voix des archivistes médicaux du Québec. Elle est la seule association représentant les archivistes médicaux de l'ensemble du réseau de la santé et des services sociaux. L'AGISQ est reconnue pour son expertise en matière de formation, en gestion de l'information médicale et dans le domaine des technologies de l'information en santé et services sociaux. Les archivistes médicaux jouent un rôle de premier plan concernant la codification des informations dans le dossier médical des usagers, l'accès à l'information, la confidentialité et la sécurité de l'information.

