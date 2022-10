L'AGISQ FÉLICITE LE GOUVERNEMENT LEGAULT POUR SA RÉÉLECTION ET RAPPELLE SES PRIORITÉS

DRUMMONDVILLE, QC, le 4 oct. 2022 /CNW Telbec/ - L'Association des gestionnaires de l'information de la santé du Québec (AGISQ) félicite M. François Legault et l'ensemble de son gouvernement pour sa réélection lors du suffrage du 3 octobre. Du même souffle, l'AGISQ félicite tous les candidats qui ont fait campagne dans les dernières semaines et souligne leur apport essentiel à la démocratie québécoise.

« Nous souhaitons, en ce lendemain d'élection, féliciter le premier ministre du Québec, M. François Legault, pour le renouvellement de son administration majoritaire. Lors des derniers mois, l'AGISQ a interpellé tous les partis politiques dans le but d'exposer ses enjeux et d'obtenir des candidats des engagements à améliorer la gestion et l'accessibilité des données en santé. Du côté de la CAQ, nous avons obtenu une promesse d'étudier notre plan de réforme de la profession d'archiviste médical, dûment présenté au ministère de la Santé et des Services sociaux lors de la dernière législature », déclare M. Alexandre Allard, président de l'AGISQ.

L'AGISQ a profité de la campagne électorale pour faire valoir une fois de plus sa solution au manque à gagner dans le domaine de la gestion des données médicales au Québec. Les mesures proposées s'inscrivent en droite ligne du Plan Savoie : réformer la profession et la faire évoluer vers celle de technicien en information clinique, procéder à la création d'une nouvelle catégorie d'emploi - un titre d'emploi dans la fonction publique, mettre à jour les formations de base et continue - notamment en science de la santé, en technologies de l'information et en droit, dont les modalités de formation continue requises, et enfin la création d'un programme universitaire pour les techniciens en information clinique.

« La pandémie de la COVID-19 est venue brutalement mettre en lumière l'incapacité structurelle du réseau de la santé et des services sociaux de répondre à ses missions fondamentales. C'est un constat vastement accepté entre le réseau de la santé et les partis de l'opposition. Forte de ces appuis, l'AGISQ est fébrile à l'idée de rencontrer le nouveau ministre de la Santé et des Services sociaux et d'entreprendre cet important chantier pour réussir à refonder notre système », déclare M. Alexandre Allard, président de l'AGISQ.

En vertu de ce qui précède, l'AGISQ est disposée à fournir, sur demande des médias intéressés, copie des engagements reçus de la part de la CAQ, du PQ, de QS et du PLQ.

À propos de l'AGISQ

L'Association des gestionnaires de l'information de la santé du Québec (AGISQ) est la voix des archivistes médicaux du Québec. Elle est la seule association représentant les techniciens en information clinique de l'ensemble du réseau de la santé et des services sociaux. L'AGISQ est reconnue pour son expertise en matière de formation, en gestion de l'information médicale et dans le domaine des technologies de l'information en santé et services sociaux. Les techniciens en information clinique jouent un rôle de premier plan concernant la codification des informations dans le dossier médical des usagers, l'accès à l'information, la confidentialité et la sécurité de l'information.

SOURCE Association des gestionnaires de l'information de la santé du Québec

Renseignements: Luka Aubin-Jobin, 581 309-3188, Charles Brière-Garneau, 450 822-5656, [email protected]