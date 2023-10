L'Agence Science-Presse : Avide de faits depuis 45 ans!

MONTRÉAL, le 18 oct. 2023 /CNW/ - L'Agence Science-Presse, pionnière de l'actualité scientifique au Québec et précurseure en matière de lutte contre la désinformation, souffle ses 45 bougies!

Depuis le premier numéro d'Hebdo Science, le 21 novembre 1978, jusqu'à aujourd'hui, en passant par la création du magazine Les Débrouillards en 1981, l'Agence Science-Presse s'est imposée comme une figure incontournable des milieux journalistique et scientifique au Québec, au Canada et dans la francophonie.

Au fil des années, l'Agence Science-Presse a également développé un important volet d'éducation aux médias et à l'information avec le souhait d'outiller ses lecteurs afin qu'ils soient capables de repérer l'information fiable et crédible. Dès 2016, elle est devenue une cheffe de file dans ce domaine en créant sa rubrique de vérification des faits : le Détecteur de rumeurs .

L'Agence peut compter sur une petite équipe dévouée qui produit annuellement près de 500 articles d'actualité et de vérifications des faits, en plus de 26 épisodes de Je vote pour la science, une émission de radio diffusée partout au Québec et qui amorce cette année sa 15e saison.

En 2023, elle a lancé le balado du Détecteur de rumeurs dans lequel son équipe décortique des rumeurs ou des idées reçues sur des sujets aussi divers que la santé, la nutrition, la sexualité ou encore les technologies. De nouveaux épisodes seront disponibles cet automne.

L'Agence Science-Presse est également présente dans les écoles québécoises afin de sensibiliser les plus jeunes au phénomène des fausses nouvelles. Ses journalistes scientifiques ont animé l'an dernier plus de 100 ateliers de formation pour les élèves du primaire et du secondaire. De nombreux outils pédagogiques pour lutter contre la désinformation -- infographies, fiches aide-mémoire, capsules vidéo -- ont aussi été développés et sont offerts gratuitement.

À l'heure où la désinformation devient un enjeu de plus en plus préoccupant, l'Agence Science-Presse invite ses lecteurs et tous les passionnés de science et de journalisme scientifique à participer à sa campagne de sociofinancement. Les contributions serviront à appuyer sa mission et à soutenir ses efforts pour produire une information de qualité et gratuite.

