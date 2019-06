L'agence Reptile livre le site Web réalisé pour Buster Fetcher

BROSSARD, QC, le 11 juin 2019 /CNW Telbec/ - Après avoir amorcé l'année 2019 en force avec l'annonce du mandat accordé par l'entreprise Service BF1 Canada inc. pour une refonte complète du site Web ainsi qu'un accompagnement numérique d'envergure de son service Buster Fetcher, l'équipe de Reptile est heureuse de présenter officiellement la nouvelle plateforme de celui-ci. Le récent site Internet de l'entreprise spécialisée dans les demandes de remboursements aux transporteurs pour les détaillants dont les colis arrivent en retard affiche une toute nouvelle image et propose une plateforme beaucoup plus facile d'utilisation.

« Nous avions besoin de clarifier notre message et de simplifier le processus d'abonnement, ce qui n'est pas seulement atteint, mais qui a été surpassé », affirme le président de Service BF1 Canada inc., Matt Lessard.

Boucler la boucle du chapitre Web

Plusieurs membres de l'équipe de Reptile ont travaillé conjointement pour mener ce projet à terme. Nous parlons ici du design Web et du développement Front-End pour le côté de la production, et d'un accompagnement allant de l'événementiel à l'instrumentation du site du côté de la stratégie.

Comme M. Lessard souhaitait que le contenu et les informations intégrés sur son site Web soient faciles de compréhension, l'agence Reptile s'est penchée sur une communication et sur un visuel des plus accessibles. « Nous avons travaillé à la mise en place d'un message clair, d'une promesse évidente et d'un processus d'abonnement expliquant formellement ce qu'implique chaque étape du fonctionnement en tenant la main de l'utilisateur afin qu'il puisse bénéficier d'une offre que personne ne devrait refuser », explique le directeur du développement des affaires chez Reptile, Jonathan Laberge. L'agence Unik Média, de Québec, a également été mandatée pour réaliser une vidéo et certaines illustrations.

Plusieurs défis se sont pointé le bout du nez au cours du projet, lesquels ont tous été relevés avec succès ! Notons ici l'organisation de l'information abondante que contient la nouvelle plateforme ainsi que les modifications apportées à la section des inscriptions gratuites.

« Le message est vraiment plus clair et la réflexion stratégique derrière le fonctionnement autant du site que du processus d'abonnement donne déjà de bons résultats », raconte Matt Lessard.

Devenir des experts en la matière

Étant donné le partenariat entre l'agence Reptile et HubSpot, une société spécialisée dans l'inbound marketing, il était tout à fait approprié de développer le site Web de Buster Fetcher avec la plateforme américaine reconnue. Malgré l'apport de HubSpot dans la conception du nouveau site Web et dans l'implantation du customer relationship management (CRM), le reste de l'accompagnement numérique demeure entre les mains des stratèges de Reptile.

« Buster Fetcher est une entreprise qui détient une grande connaissance dans le milieu du e-commerce, mais, surtout, dans les frais d'expédition. Établir celle-ci comme une référence pour l'expédition de colis sera la suite. Que ce soit en travaillant des campagnes marketing numériques, en positionnant l'entreprise aux bons événements ou en s'assurant que sa voix soit entendue par la personne cible, Reptile sera complice du succès de Buster Fetcher », précise Jonathan Laberge.

Un reste d'année bien rempli

Au commencement de 2019, Buster Fetcher en était encore à développer de nouveaux modules pour les transporteurs FedEx, UPS et Purolator, leur offre se concentrant uniquement sur les retards de livraison causés par Postes Canada. Dorénavant, les utilisateurs de la plateforme québécoise ont accès aux demandes de remboursements des colis livrés en retard par ces trois joueurs majeurs.

C'est donc dire que les prochains mois de Buster Fetcher seront bien occupés. « Nous travaillons à ajouter la détection de plusieurs autres erreurs de facturation et d'un maximum de statistiques intéressantes pour le client, toujours dans l'optique d'aider à économiser sur les frais d'expédition », soutient l'homme d'affaires. https://www.busterfetcher.com/fr

À propos de Reptile

Du haut de ses 17 années d'expérience, l'agence Reptile multiplie les succès dans ses réalisations tant au niveau de la stratégie numérique que du développement Web. C'est en alliant la créativité et les résultats que l'entreprise réussit à ce que ses clients atteignent leurs objectifs et même plus. https://reptile.tech/

SOURCE Reptile

Renseignements: Marie Vignola, Coordonnatrice au contenu numérique, 450 466-9173, poste 242, mvignola@reptile.tech

Related Links

www.reptiletech.com