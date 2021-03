WINNIPEG, MB, le 15 mars 2021 /CNW/ - L'Agence de la santé publique du Canada et l'Université du Manitoba travaillent de concert en vue de recruter un leader de la communauté scientifique en matière de science des maladies infectieuses en laboratoire à la direction du Laboratoire national de microbiologie du Canada. Relevant du président de l'Agence de la santé publique du Canada, cette personne occupera un poste d'enseignement au Département de microbiologie médicale et des maladies infectieuses de l'Université du Manitoba, en plus d'assumer à temps plein les responsabilités liées à la vice-présidence du Laboratoire national de microbiologie.

Pour réaliser cet arrangement, une entente renouvelable en vertu du programme Échanges Canada sera mise en place à la suite de la nomination de la personne candidate retenue par l'Université.

Cet effort de collaboration permettra au vice-président du Laboratoire national de microbiologie de préserver l'intégration optimale au milieu universitaire. Il tire parti des installations partagées d'enseignement, de recherche et de formation qui caractérisent la relation entre l'Université du Manitoba et l'Agence de la santé publique du Canada.

Le Laboratoire national de microbiologie est un chef de file reconnu dans la science des maladies infectieuses en laboratoire, tant à l'échelle nationale qu'internationale. Faisant partie du Centre scientifique canadien de santé humaine et animale, qui héberge également le Centre national des maladies animales exotiques de l'Agence canadienne d'inspection des aliments, les laboratoires de niveau de confinement 4 spécialisés dans les humains et les animaux sont situés sous un même toit. Cet arrangement unique est un atout essentiel pour l'avancement de la recherche sur les menaces de maladies infectieuses nouvelles et émergentes.

« Le responsable du Laboratoire national de microbiologie du Canada est le chef de file en matière de science des maladies infectieuses en laboratoire au Canada. Il supervise son intégration aux mesures de santé publique et collabore avec d'autres institutions de calibre mondial afin de trouver des solutions à des questions complexes, a déclaré Iain Stewart, président de l'Agence de la santé publique du Canada. Nous sommes ravis de collaborer avec l'Université du Manitoba afin de mettre en commun les résultats de recherche en laboratoire et en milieu universitaire les plus prometteurs dans le domaine de la santé publique, de favoriser l'évolution du milieu de la recherche biomédicale au Canada et de protéger la santé des Canadiens. »

« L'Université du Manitoba collabore avec le Laboratoire national de microbiologie depuis sa création, et elle est déterminée à renforcer davantage nos solides relations scientifiques grâce à ce processus de recrutement conjoint, a déclaré le Dr Digvir Jayas, vice-président à la recherche et aux relations internationales à l'Université du Manitoba. « Nos objectifs communs - l'excellence en recherche, l'innovation et l'impact sur la santé publique - font de ce modèle de recrutement un modèle idéal pour attirer les candidats de premier ordre pour ce poste. »

