L'AFG salue la composition du Conseil des ministres et souhaite collaborer à la réussite des projets d'infrastructures au Québec

MONTRÉAL, le 20 oct. 2022 /CNW Telbec/ - L'AFG félicite l'ensemble des membres de l'équipe ministérielle pour leur nomination au sein du Conseil des ministres dirigé par le premier ministre François Legault et souhaite collaborer à plusieurs niveaux à faire progresser le Québec.

L'AFG tient particulièrement à saluer les nominations de Mme Sonia LeBel au poste de ministre responsable de l'Administration gouvernementale et présidente du Conseil du trésor, de M. Benoit Charette dans les fonctions de ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, de M. Pierre Fitzgibbon comme ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, et ministre responsable du Développement économique régional et de la Métropole, de Mme Geneviève Guilbault à titre de Vice-première ministre et de ministre des Transports et de la Mobilité durable, de M. Jonatan Julien, ministre responsable des infrastructures et de Mme Maïté Blanchette Vézina au ministère des Ressources naturelles et des Forêts.

« Pour atteindre les objectifs de l'ambitieux Plan québécois des infrastructures 2022-2032, qui s'établit à 142,5 milliards de dollars, nous devons créer des conditions optimales en matière de réalisation de projets et favoriser le développement économique du Québec dans une perspective durable », a affirmé M. Bernard Bigras, président-directeur général de l'AFG.

Entre autres, dans la foulée de l'adoption du projet de loi 12 sur l'achat québécois et responsable à la fin du printemps, l'AFG souhaite poursuivre sur la voie de la collaboration avec le Conseil du trésor afin de réduire les écarts qui se creusent par rapport à l'Ontario au chapitre des conditions d'exercice pour les services professionnels en ingénierie dans les contrats publics.

Par ailleurs, l'AFG tient à réitérer au nom de toute l'industrie du génie-conseil son engagement envers la transition énergétique du Québec et la décarbonisation de l'économie. La clé de cette transition est l'innovation ainsi que le développement et l'intégration de technologies durables.

À propos de l'Association des firmes de génie-conseil - Québec (AFG)

Fondée en 1974, l'Association des firmes de génie-conseil - Québec (AFG) représente des firmes de toutes les tailles et présentes dans toutes les régions du Québec à titre de porte-parole de l'industrie du génie-conseil et des services spécialisés dans le domaine de la construction et de l'environnement.

SOURCE Association des firmes de génie-conseil - Québec (AFG)

Renseignements: Pierre Nadeau, Directeur des communications, AFG, 438-494-1666, [email protected]