L'enquête, qui remonte à quarante-cinq ans, a abouti à une arrestation après que la police ait utilisé la généalogie génétique d'investigation

KOBE, Japon, 18 juin 2019 /CNW/ - L'entreprise américaine Gordon Thomas Honeywell Governmental Affairs (GTH-GA) a annoncé que l'affaire du Tueur du Golden State a été sélectionnée en tant que Concordance d'ADN de l'année 2019. L'affaire a été sélectionnée parmi 70 affaires soumises par 20 pays. Elle a été choisie par un groupe de sept juges internationaux possédant des antécédents de carrière en expertise génétique. Cette reconnaissance a été annoncée dans le cadre de la conférence Solutions d'identification humaine (Human Identification Solutions, HIDS) qui s'est tenue à Kobe, au Japon.

Aujourd'hui dans sa troisième année, le programme Concordance d'ADN de l'année est organisé par GTH-GA, une autorité internationale en matière de politique, législation et loi relatives aux bases de données génétiques. « La liste des affaires de 2019 illustre l'engagement extraordinaire de la police à élucider et prévenir le crime à l'aide des bases de données génétiques médico-légales », a déclaré Tim Schellberg, chef de la direction de GTH-GA.

Les juges ont sélectionné l'affaire de Californie parmi sept finalistes. Les six autres affaires finalistes venaient d'Autriche, de Dubaï, d'Afrique du Sud, du Brésil, du Massachusetts, et de New York. Une liste complète des affaires soumises et une présentation de l'affaire sélectionnée cette année ainsi que d'autres affaires notoires sont disponibles sur http://www.dnaresource.com/hitoftheyear-2019.html

Le Tueur du Golden State est accusé d'avoir commis des crimes terrifiants entre 1973 et 1986. De multiples stratégies ADN ont été utilisées pour tenter d'élucider ces affaires. L'affaire a été finalement élucidée lorsque l'ADN de la scène du crime a été placé dans une base de données généalogique et une piste d'enquête a été développée par le biais d'un parent distant. L'annonce de l'arrestation du Tueur du Golden State grâce à l'utilisation de la généalogie génétique d'investigation a déclenché un phénomène national pour identifier les suspects de certains des pires crimes non résolus dans l'histoire des États-Unis.

Anne Marie Schubert, procureur général du district du Comté de Sacramento, a déclaré : « L'utilisation de la généalogie génétique d'investigation pour identifier ceux qui sont accusés d'horribles crimes a révolutionné la capacité de la police à résoudre des crimes violents. Ce nouvel outil d'application de la loi donne de l'espoir aux victimes et à leurs familles qui ont attendu des dizaines d'années pour que la justice soit faite. »

« Le choix de l'affaire du Tueur du Golden State en tant que Concordance d'ADN de l'année 2019 est un grand honneur. Le programme Concordance d'ADN de l'année démontre la valeur des bases de données génétiques pour résoudre et prévenir le crime via des cas réels. J'espère que les agences gouvernementales continueront d'étendre les programmes d'ADN pour arrêter les criminels et sauver des vies », a ajouté Anne Marie Schubert, procureur général du district.

