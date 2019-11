L'AFCDC, Chantier Davie Canada et Groupe CSL Inc. établissent un partenariat vert avec Innovation Maritime

LÉVIS, QC, le 7 nov. 2019 /CNW Telbec/ - L'Association des fournisseurs de Chantier Davie Canada, Innovation Maritime, Chantier Davie Canada et Groupe CSL Inc. ont établi un partenariat vert pour le lancement officiel du projet de réduction de l'empreinte environnementale des navires opérant sur le St-Laurent (REVOS) lors d'un déjeuner d'affaires qui a eu lieu ce matin à l'hôtel L'Oiselière Lévis.

Grâce à un financement majeur (2 millions $) accordé par le gouvernement du Canada par le biais du Programme Renforcement de l'Innovation (RI) du CRSNG, et l'implication d'une dizaine d'entreprises, notamment le Chantier Davie Canada pour un montant de 50 000$, le projet REVOS va se déployer sur une période de 5 ans. L'objectif général du projet est de contribuer à la recherche de solutions pratiques, innovantes et abordables pour améliorer la performance environnementale des navires opérant sur le fleuve Saint-Laurent. Ce projet visera les navires actifs sur le Saint-Laurent (navires marchands, bateaux de travail, navires de croisières, traversiers, etc.) et s'axera autour de deux grands thèmes : la diminution des émissions atmosphériques et l'amélioration de l'efficacité énergétique. Le projet sera dirigé par l'équipe d'Innovation maritime, un centre de recherche appliquée basé à Rimouski et actif dans le secteur depuis bientôt vingt ans.

Pierre Drapeau, vice-président et porte-parole de l'Association des fournisseurs de Chantier Davie Canada (AFCDC), a déclaré : « Nous nous réjouissons que 879 fournisseurs qui sont présents dans 13 régions administratives pourront, à travers l'initiative de recherche d'Innovation Maritime, acquérir de nouvelles connaissances et se positionner plus efficacement dans l'industrie maritime québécoise et canadienne. »

Frédérik Boisvert, vice-président de Chantier Davie Canada, a ajouté : « En tant que chef de file de l'industrie maritime québécoise et donneur d'ordres de première importance avec son intégration au sein de la Stratégie nationale de construction navale, nous serons particulièrement attentifs aux débouchés commerciaux de ce projet novateur. Notre ambition est de devenir un leader des technologies propres, notamment au chapitre des navires à propulsion électriques. »

Sylvain Lafrance, directeur général d'Innovation Maritime, a déclaré : « Nous sommes ravis de la participation active et de la contribution financière de Chantier Davie Canada et de ses fournisseurs dans ce projet très porteur pour l'écosystème du fleuve St-Laurent. Le projet REVOS permettra également de tisser des liens privilégiés entre IMAR et des entreprises (PME) oeuvrant ou désirant se positionner dans le domaine maritime. »

Louis Martel, président et chef de la direction de Groupe CSL Inc., a ajouté : « CSL collabore avec Innovation maritime sur plusieurs projets qui visent à réduire l'empreinte environnementale du transport maritime, déjà le moyen le plus écoénergétique d'expédier du vrac sec. L'obtention du projet REVOS par Innovation maritime va nous permettre d'accélérer et d'amplifier notre collaboration, nous permettant de poursuivre nos efforts pour être toujours plus responsables en continuant de jouer un rôle essentiel de la chaine de transport des matières premières des entreprises du Québec et du Canada. »

NOTE AUX ÉDITEURS :

Au sujet de l'Association des fournisseurs de Chantier Davie Canada (AFCDC)

L'Association des fournisseurs de Chantier Davie Canada représente les intérêts des 1079 entreprises composant la chaîne d'approvisionnement de Chantier Davie. 879 de ces entreprises sont présentes dans 13 régions administratives du Québec.



SOURCE Association des fournisseurs de Chantier Davie Canada

Renseignements: Pierre Drapeau, Vice-président, AFCDC, Cell: +1-418-456-6385, pdrapeau@afcdc.ca; Frédérik Boisvert, Vice-président, Chantier Davie Canada, Cell: +1-418-455-2759, frederik.boisvert@davie.ca; Sylvain Lafrance, Directeur général, Innovation Maritime, Cell: +1-418-318-2760, slafrance@imar.ca; Guillaum Dubreuil, Gestionnaire principal, Groupe CSL Inc., Cell: +1-514-244-9517, guillaum.dubreuil@cslships.com

Related Links

Afcdc.ca