L'Aéroport de Trois-Rivières joint le programme Airport Carbon Accreditation

TROIS-RIVIÈRES, QC, le 2 juin 2021 /CNW Telbec/ - L'Aéroport de Trois-Rivières est fier de confirmer qu'il a complété avec succès la première étape du programme de certification Airport Carbon Accreditation, soit la cartographie des émissions de CO2, ou « mapping ». Il se joint ainsi à quelque 340 aéroports à travers le monde déterminés à réduire leur empreinte carbone et devient le premier aéroport régional à obtenir ce premier niveau de certification au Québec.

Airport Carbon Accreditation est la seule certification mondialement reconnue pour la gestion des émissions de gaz à effet de serre dans les aéroports. Elle guide les organisations aéroportuaires en fixant des standards et des méthodes de travail adaptés à leur réalité. La démarche complète compte six étapes de certification. Lors de la dernière étape, l'aéroport et ses partenaires d'affaires sont carboneutres et toutes les émissions impossibles à éliminer sont pleinement compensées.

« En tant que parties prenantes d'une industrie aux grandes ambitions, les aéroports tiennent à faire leur part afin d'être de bons partenaires, en plus de promouvoir les pratiques écoresponsables et durables, déclare Kevin M. Burke, président et chef de la direction d'Airport Council International - North America. Je tiens à féliciter les aéroports nord-américains qui ont rejoint le programme Airport Carbon Accreditation dans l'objectif de réduire leur empreinte carbone. Des aéroports comme Trois-Rivières travaillent activement afin que notre industrie réussisse son virage vers l'innovation et le développement durable. »

« Au cours de la dernière année, le secteur aérien a connu de profondes transformations, et nous croyons que la réduction des gaz à effet de serre est définitivement un des enjeux qui demeurera après la crise actuelle. L'industrie vise à devenir carboneutre. Cette transition est déjà débutée au niveau international, et nous souhaitons également y participer localement à la mesure de nos capacités », déclare le directeur général d'Innovation et Développement économique (IDE) Trois-Rivières, Mario De Tilly.

Du côté de la Ville de Trois-Rivières, la démarche initiée par IDE Trois-Rivières, gestionnaire de l'Aéroport, a été vivement félicitée. « L'aéroport est une infrastructure majeure pour la ville de Trois-Rivières et la région, et à ce titre, elle doit contribuer à l'atteinte des objectifs environnementaux de notre communauté », soutient le maire Jean Lamarche.

Pour en savoir plus sur l'Airport Carbon Accreditation : https://www.airportcarbonaccreditation.org/

