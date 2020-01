L'AELDPQ est prête à discuter avec le ministre monsieur Jean Boulet et la ministre madame Marguerite Blais pour un salaire minimum pour les préposées aux bénéficiaires en CHSLD privés non-conventionnés

LAVAL, QC, le 16 janv. 2020 /CNW Telbec/ - l'Association des Établissements Longue Durée Privés du Québec (AELDPQ) se réjouit de l'ouverture du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité, M. Jean Boulet, concernant un éventuel décret de convention collective visant l'augmentation du salaire des préposés aux bénéficiaires partout au Québec dans le secteur du maintien à domicile.

Pour sa part, l'AELDPQ serait ouverte à discuter avec le ministre du Travail, monsieur Jean Boulet ainsi que la ministre reposable des ainés et de proches aidants, madame Marguerite Blais, de la possibilité d'établir un décret pour les salaires des préposés aux bénéficiaires pour tous les CHSLD privés non-conventionnés du Québec, à la condition que le financement de 30MS annoncé lors du budget du printemps 2019 soit versé aux établissements.

L'AELDPQ fait campagne depuis plus de deux ans pour l'augmentation du financement des CHSLD privés non-conventionnés. À l'hiver 2019, l'AELDPQ a dénoncé publiquement le sous-financement des contrats d'achats de places dans les CHSLD privés non-conventionnés, qui empêche d'offrir une rémunération adéquate aux employés dont ceux des préposés aux bénéficiaires qui y travaillent. Or, les propriétaires de CHSLD privés ne demandent pas mieux que d'augmenter les salaires de leurs préposés aux bénéficiaires, s'ils obtiennent enfin le financement adéquat.

De plus, lors d'un point de presse, le premier ministre François Legault annonçait en début de négociations dans le secteur public, son intention de consentir des hausses salariales plus importantes aux préposés aux bénéficiaires du secteur public. Ce qui contribuera très certainement à creuser l'écart entre les salaires versés dans le secteur public et ceux du secteur privé. L'AELDPQ est inquiète des conséquences de cet écart pour les CHSLD privés non-conventionnés et les résidents qui y sont hébergés. Selon Michel Nardella, président de l'AELDPQ « plusieurs CHSLD ont été fragilisés faute de financement. Certains CHSLD privés non-conventionnés ont dû fermés leurs portes et d'autres ont été sévèrement critiqués. » Afin d'offrir des services de qualité, il faut du personnel qualifié en nombre suffisant. L'attraction et la rétention de ce personnel passe par l'augmentation du financement permettant ainsi de hausser les salaires des préposés aux bénéficiaires en conséquence.

L'AELDPQ est consciente de la complexité du dossier du financement des CHSLD privés non-conventionnés. Certains établissements bénéficient de contrat d'achat de places pour tout leur établissement, d'autres n'ont qu'une partie de leurs places achetées et finalement, il y a des CHSLD qui ne bénéficient d'aucun contrat. Comment assurer une répartition équitable du financement sans compromettre la survie de chaque CHSLD? Quels mécanismes peuvent être mis en place comme garantie que les sommes consenties serviront au rehaussement des salaires? C'est donc dans cette perspective que le décret pourrait s'avérer une piste de solution intéressante.

Dans un contexte de vieillissement de la population, le Québec se doit d'investir pour assurer la pérennité des CHSLD privés non conventionnés qui constituent un maillon important en hébergement au continuum d'hébergement des aînés. Ainsi, au cours de prochaines rencontres avec la ministre madame Bais, un des enjeux de l'AELDPQ consistera à assurer la pérennité de l'ensemble des CHSLD privés non-conventionnés. Cela passe bien entendu par un financement équitable.

Au Québec, il existe quarante-deux (42) CHSLD privés non-conventionnés qui hébergent près de 4000 résidents et emploient également près de 4800 employés.

