L'AEKE S1 Pro lève plus de 5,86 millions USD sur Kickstarter, marquant le début d'une nouvelle ère pour les appareils de musculation intelligents à domicile

L'union fait la force : près de 1 900 donateurs témoignent d'une demande croissante pour un conditionnement physique à domicile optimisé par l'IA

NEW YORK, 17 juillet 2026 /CNW/ -- AEKE, le spécialiste des technologies de conditionnement physique par l'IA, a terminé sa campagne Kickstarter pour l'AEKE S1 Pro Full-Body AI Home Gym, levant 5 866 348 USD auprès de 1 885 donateurs pendant une campagne de 39 jours. Selon Kickstarter, l'AEKE S1 Pro est maintenant le projet d'appareil de musculation à domicile le plus financé sur la plateforme, démontrant la demande mondiale pour des solutions de conditionnement physique plus intelligentes et plus personnalisées.

Le succès de la campagne intervient alors que l'intelligence artificielle redessine l'industrie du conditionnement physique à domicile. Les consommateurs délaissent les équipements d'entraînement traditionnels et les appareils connectés, pour se tourner vers des systèmes intelligents qui offrent un encadrement personnalisé, des programmes d'entraînement adaptatifs et des conseils professionnels à la maison.

Conçu comme un appareil tout-en-un optimisé par l'IA, l'AEKE S1 Pro intègre l'entraînement musculaire, la mobilité, la récupération et le mouvement fonctionnel dans un système compact. La plateforme offre la fonctionnalité de plus de 23 appareils traditionnels grâce à un système de bras réglables 7 × 9 × 3 avec 185 combinaisons force-angle et une résistance contrôlée numériquement. Combiné à de multiples modes d'entraînement et au suivi de 42 points clés du squelettique piloté par l'IA, il analyse les mouvements en temps réel et fournit une rétroaction intelligente pour soutenir des entraînements plus sûrs et plus efficaces.

En alliant matériel de pointe, intelligence artificielle et formation axée sur les données, l'AEKE place le S1 Pro dans le cadre d'une transition plus large vers des expériences de conditionnement physique intelligentes à la maison. L'écho reçu auprès des donateurs de Kickstarter témoigne de l'intérêt croissant des consommateurs pour les solutions qui privilégient la personnalisation, l'accessibilité et l'engagement à long terme.

Contrairement à de nombreuses plateformes de conditionnement physique connectées qui nécessitent des abonnements récurrents, le S1 Pro offre un accès à vie à un coaching IA et une bibliothèque croissante d'entraînements guidés. Il prend également en charge plusieurs profils d'utilisateurs, ne nécessite aucune installation murale, se replie sur environ 3,2 pieds carrés et s'intègre avec élégance dans l'environnement de la maison.

La performance de la campagne reflètent un élan généralisé derrière une technologie grand public fondée sur l'IA, alors que l'intelligence logicielle devient un facteur de différenciation de plus en plus important parallèlement à l'innovation matérielle. Pour le secteur du conditionnement physique à domicile, le succès de l'AEKE S1 Pro met en évidence un passage à des expériences d'entraînement plus adaptatives, personnalisées et intelligentes.

À mesure que l'IA progresse, la prochaine génération d'appareils de musculation à domicile sera basée sur l'intelligence et l'accompagnement intégrés à l'expérience d'entraînement. AEKE est le fer de lance de cette évolution en combinant la technologie fondée sur l'IA, le matériel intelligent et les renseignements fondés sur les données, ce qui rend la musculation de qualité professionnelle plus accessible, tout en aidant les utilisateurs à renforcer leur musculature durant toute leur vie et à adopter un mode de vie sain.

SOURCE AEKE

CONTACT : AEKE INC., contact : Jack Zhai, courriel : [email protected], site web : www.aeke.com