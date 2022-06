L'AEFO dépose son avis d'intention de négocier

OTTAWA, ON, le 6 juin 2022 /CNW/ - L'Association des enseignantes et des enseignants franco-ontariens (AEFO) a avisé le gouvernement provincial et le Conseil des associations d'employeurs (CAE) qu'elle souhaitait commencer la négociation en vue du renouvellement des conventions collectives du personnel enseignant régulier et suppléant des conseils scolaires francophones, qui arrivent à échéance le 31 août 2022.

Depuis la dernière négociation, les enseignantes et enseignants continuent à être confrontés à de nombreux défis. « Ce n'est un secret pour personne : le gouvernement encourage de plus en plus l'apprentissage en mode virtuel ou à distance, et ce, même s'il est prouvé que les élèves apprennent mieux lorsque l'enseignement est prodigué en personne, et que l'enseignement et l'apprentissage à distance ont un impact négatif sur le mieux-être du personnel enseignant et le bien-être des élèves. Ajoutez à cela, entre autres, la pénurie de personnel enseignant, les exigences souvent purement administratives du gouvernement et des conseils scolaires, et vous avez un portrait assez juste des défis que nos membres et les élèves doivent relever au quotidien », a déclaré la présidente de l'AEFO, Anne Vinet-Roy.

L'avis d'intention de négocier ayant été déposé, les parties devront maintenant s'entendre sur les dates des premières rencontres. « Les membres nous ont fait part de leurs priorités. Notre solide équipe de négociation est donc prête et bien outillée pour s'asseoir à la table centrale et négocier la meilleure entente possible pour les membres », a ajouté la présidente de l'AEFO.

L'AEFO compte environ 12 000 membres et représente les enseignantes et les enseignants des écoles élémentaires et secondaires de langue française de l'Ontario tant catholiques que publiques, ainsi que des travailleuses et des travailleurs de l'éducation.

