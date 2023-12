L'AEFO conclut une entente de principe avec Le CAP !

OTTAWA, ON, le 7 déc. 2023 /CNW/ - Après une longue période de négociations et des semaines de grève, l'Association des enseignantes et des enseignants franco-ontariens (AEFO) vient de conclure une entente de principe pour les membres de son Unité 203 avec Le Centre d'appui et de prévention, Le CAP pour l'obtention de leur convention collective, échue depuis mars 2021.

« Cette entente de principe est l'aboutissement d'un long processus qui n'aurait pas pu se faire sans l'engagement et la solidarité des membres qui ont gardé le cap sur leurs revendications pour obtenir des conditions de travail à la hauteur des importants services qu'elles et qu'ils offrent à la communauté francophone. » déclare Anne Vinet-Roy, présidente de l'AEFO.

Cette entente de principe doit être ratifiée par les membres de l'Unité 203 - Le CAP. Un vote aura lieu à compter du vendredi 8 décembre 2023 13 h jusqu'au samedi 9 décembre 2023 13 h.

Les résultats du vote seront communiqués ultérieurement.

L'AEFO compte environ 12 000 membres et représente les enseignantes et les enseignants des écoles élémentaires et secondaires de langue française de l'Ontario, tant catholiques que publiques, en plus du personnel professionnel et de soutien œuvrant dans différents lieux de travail francophones.

