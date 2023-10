L'AEFO annonce la grève des membres de son Unité 203 - Le CAP

OTTAWA, ON, le 20 oct. 2023 /CNW/ - Pendant une réunion extraordinaire qui a eu lieu hier, le 19 octobre 2023, le conseil d'administration (CA) de l'Association des enseignantes et des enseignants franco-ontariens (AEFO) a décidé qu'une grève qui débutera dans les prochaines semaines était, à l'heure actuelle, la meilleure option stratégique pour faire avancer les négociations avec le Centre d'appui et de prévention (Le CAP) dans le cadre de ses négociations pour l'obtention de la première convention collective de ses membres qui y travaillent.

Visuel sur lequel il est écrit équité, justice et respect pour le personnel du CAP! (Groupe CNW/Association des enseignantes et des enseignants franco-ontariens (AEFO))

Les raisons qui expliquent l'impasse : Le CAP refuse absolument d'accorder aux quelque 240 membres de l'Unité 203 - Le CAP un salaire raisonnable et mieux aligné au coût de la vie et fait des retranchements inacceptables dans les avantages sociaux.

Cette décision ne concerne que les membres de l'Unité 203 et n'a aucun impact sur les enseignantes et enseignants et les travailleuses et travailleurs qui sont membres des autres unités de l'AEFO.

Des services de qualité en français : OUI!

Des emplois sous-payés : NON!

Équité, justice et respect pour le personnel du CAP!

« Les conditions de travail des professionnelles et des professionnels du CAP ne sont pas à la hauteur des services importants qu'ils offrent à la communauté francophone, et l'AEFO veut dénoncer cette situation alarmante. Pour continuer d'offrir des services de santé mentale de qualité en français, Le CAP doit faire du mieux-être de son personnel une priorité. Nous demandons l'équité, la justice et le respect pour nos membres du CAP », affirme Anne Vinet-Roy, présidente de l'AEFO.

Les membres du CAP sont sans convention collective depuis le 31 mars 2021. « Les négociations entre l'AEFO et Le CAP s'éternisent. Il est grand temps que ça aboutisse », ajoute Anne Vinet-Roy.

99,3 % des membres ont dit oui à la grève

Le 3 mars dernier, les membres ont voté massivement en faveur de la grève envoyant un message collectif et puissant affirmant qu'ils appuient leur syndicat à la table de négociation.

Après avoir demandé l'appui d'un conciliateur nommé par le ministère du Travail le 9 juin dernier pour parvenir à un accord, l'AEFO a déclaré l'impasse le 5 octobre dernier. L'AEFO n'exclue pas la possibilité de renouer le dialogue avec Le CAP, mais SI, et seulement SI Le CAP démontre qu'il est prêt à collaborer avec le syndicat pour obtenir une entente juste et équitable.

L'AEFO compte environ 12 000 membres et représente les enseignantes et les enseignants des écoles élémentaires et secondaires de langue française de l'Ontario, tant catholiques que publiques, en plus du personnel professionnel et de soutien œuvrant dans différents lieux de travail francophones.

