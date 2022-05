L'adoption du numérique : Groupe Lakhos devient conseiller numérique dans le cadre du PCAN

MONTRÉAL, le 12 mai 2022 /CNW Telbec/ - Suite à son accréditation Auditeur Industrie 4.0 délivrée par le Ministère de l'Économie et de l'Innovation (MEI), Anthony Lacoste, associé co-fondateur du groupe Lakhos, devient également conseiller numérique dans le cadre du nouveau programme canadien d'adoption du numérique.

Ce programme comprend deux volets et vise à développer les activités commerciales en ligne, ainsi qu'à améliorer les technologies des entreprises canadiennes.

En tant que firme éligible au programme pour le volet 2, qui comprend la création d'un plan de transformation et d'adoption du numérique, l'équipe chez Lakhos s'engage à aider le maximum d'entreprises industrielles/manufacturières qui souhaitent passer à l'action.

Qu'est-ce qu'un conseiller numérique ?

Un conseiller numérique inscrit au PCAN est une organisation qui a satisfait et maintenu tous critères requis pour offrir des services consultatifs sur le numérique aux PME canadiennes admissibles.

« Il s'agit d'une superbe opportunité pour les entreprises québécoises et canadiennes qui souhaitent revoir leurs processus actuels et ainsi, implanter des technologies pour optimiser leurs efforts et leurs initiatives de commercialisation. Notre plan de transformation CX (expérience client) nous permet d'outiller les parties prenantes afin de prioriser leurs objectifs de transformation, d'identifier les zones d'amélioration au sein de leur infrastructure numérique et des processus actuels, et ce, dans le but de mettre en place un écosystème CRM adapté à leur vision », affirme Anthony Lacoste.

Ce programme très généreux subventionne à 90% un plan de transformation jusqu'à concurrence de 15 000$.

Vous souhaitez en apprendre davantage sur ce programme et notre approche, cliquez-ici

« Lorsqu'il y a plusieurs projets en tête chez une entreprise dont, l'amélioration des processus internes, l'implantation technologique (ERP, CRM, MES, MRP, BI etc.), ce travail permet d'obtenir une vue d'ensemble sur l'état actuel, et ainsi donner une ligne directrice sur les prochaines étapes à entamer. L'objectif est d'élaborer différents scénarios d'implantation basés sur les objectifs et les besoins primaires. Bâtir un véritable plan de transformation CX est essentiel pour adopter les nouvelles technologies et que celles-ci soient bien utilisées à l'interne », renchérit Anthony Lacoste.

À propos

Le groupe Lakhos est la firme numérique des manufacturiers innovants. Nous accompagnons les entreprises industrielles dans la numérisation de leurs opérations d'expérience client. Nous implémentons des technologies de l'écosystème CRM, afin d'accroître l'efficacité interne et d'optimiser l'expérience client.

SOURCE Lakhos Group

