TORONTO, le 15 juill. 2025 /CNW/ - Un nouveau rapport de Centraide du Grand Toronto révèle que les demandeurs d'asile africains continuent d'être confrontés à de graves obstacles dans leur parcours de réinstallation, qu'il s'agisse de logements inabordables, de discrimination dans le secteur de l'emploi, de racisme systémique anti-Noirs ou d'un accès inégal aux mesures de soutien de base.

Le rapport Understanding the Experiences of African Asylum Seekers (« Comprendre les expériences des demandeurs d'asile africains ») a été produit en réponse à la crise des réfugiés en 2023. Des centaines de demandeurs d'asile nouvellement arrivés - dont beaucoup venaient de pays africains - ont alors été contraints de dormir dans la rue alors que le système d'hébergement cédait sous la pression. Élaboré en partenariat avec la Ville de Toronto, et avec le soutien de la région de Peel, la région de York et un comité consultatif de dirigeants communautaires, le rapport s'appuie sur des entrevues réalisées avec 29 demandeurs d'asile africains et neuf fournisseurs de services. Il jette un regard sans filtre sur les défis auxquels les gens se heurtent et propose des mesures pour y remédier.

« La collaboration est essentielle pour relever les défis que cette crise a mis en évidence. Les travailleurs de première ligne et tous les ordres de gouvernement, de concert avec les personnes touchées, doivent travailler ensemble », a déclaré Nation Cheong, vice-président de l'impact communautaire et de la mobilisation à Centraide du Grand Toronto. « Cette étude, façonnée par les expériences des demandeurs d'asile, nous aide à élaborer une stratégie coordonnée pour améliorer les systèmes de soutien et prévenir les futures crises. »

On ne peut faire fi des constatations :

Obtenir un emploi est difficile en raison des préjugés liés aux titres de compétences étrangers, du racisme et des restrictions à l'accès à la formation. Un participant a raconté que, lors d'une entrevue, on lui a dit directement qu'on n'embaucherait pas une personne noire ou africaine.

Une demandeuse d'asile de la communauté 2ELGBTQ+ et mère de trois enfants a indiqué avoir déménagé de Toronto à Cornwall à la recherche d'un logement abordable, mais s'est heurtée à la fermeture soudaine d'un refuge, au manque de soutien de la part du gouvernement et à l'éloignement des communautés culturelles. Elle est finalement retournée à Peel. Des histoires similaires ont été racontées par d'autres personnes qui ont déménagé dans des régions comme Niagara et qui ont fait face à du racisme, à des obstacles juridiques et à un nombre limité de débouchés. De nombreuses personnes ont été forcées de retourner dans la région du Grand Toronto.

Le racisme est partout. Le racisme anti-Noirs se manifeste à chaque tournant, c'est-à-dire dans les secteurs du logement, des soins de santé, de l'emploi et de la prestation de services.

Le rapport met également en évidence les réussites et les secteurs où des changements sont possibles. Il fait état de pratiques prometteuses telles que le soutien global offert par des organismes dirigés par des Noirs et des organisations confessionnelles, les programmes qui tiennent compte des traumatismes, l'embauche de personnel ayant une expérience vécue et un meilleur accès numérique.

Pour aider à orienter les prochaines étapes, le rapport décrit trois principaux domaines d'action :

Renforcer les programmes et les services grâce à des centres de ressources centralisés, au mentorat par les pairs et à des soins adaptés à la culture.

Investir dans les organisations de première ligne, en particulier les organismes dirigés par des Noirs, pour répondre aux besoins urgents et assurer la stabilité à long terme.

Faire progresser les changements de politique afin d'accélérer le traitement des demandes d'asile, de lutter contre le racisme systémique et d'éliminer les obstacles à l'emploi, y compris les préjugés systémiques à l'égard des titres de compétences étrangers. Le rapport recommande également la création de mécanismes de responsabilisation tels que des procédures formelles de plainte et d'évaluation, donnant aux demandeurs d'asile un moyen de signaler la discrimination ou l'échec des services et de favoriser des améliorations.

Le rapport souligne en outre la nécessité d'intensifier les activités de plaidoyer pour lutter contre le racisme anti-Noirs et d'exercer des pressions en vue de mettre en place une réforme politique durable afin d'éviter de répéter ce qui s'est passé en 2023.

Centraide du Grand Toronto donne suite à ces recommandations en accordant un premier investissement de plus de 400 000 $ pour deux initiatives communautaires : l'une de CAFCAN Social Services et l'autre d'African Community Services of Peel. Ensemble, ces projets soutiendront 200 demandeurs d'asile africains, aidant au moins 50 d'entre eux à trouver un logement stable, tout en améliorant l'accès à l'emploi et à des soins adaptés à leur culture.

Lisez le rapport complet ici.

