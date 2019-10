L'Administration de l'aéroport d'Ottawa, NAV CANADA et QinetiQ Canada : Partenaires dans l'essai d'une technologie pour la détection de drones à YOW

OTTAWA, le 2 oct. 2019 /CNW/ - De concert avec la publication du Rapport sur l'atténuation de l'impact des systèmes d'aéronef sans pilote (UAS) aux aéroports par le Blue Ribbon Task Force on UAS Mitigation at Airports (BRTF), l'Administration de l'aéroport international Macdonald-Cartier d'Ottawa (l'Administration de l'aéroport) a le plaisir de faire équipe avec NAV CANADA et QinetiQ Canada (QinetiQ) en vue d'essayer son système Obsidian, technologie de lutte contre les UAS, à YOW.

Selon les conclusions du Rapport provisoire par BRTF, publié le 12 juillet 2019, « la menace d'incursions d'UAS pose un grand risque et fait ressortir le besoin d'avoir des solutions dans les aéroports qui leur permettront de se protéger contre la présence d'UAS errants et cette technologie potentiellement perturbatrice. Les récents cas d'incursions d'UAS dans des aéroports suscitent des préoccupations quant aux lacunes en matière de sûreté et de sécurité, et font ressortir la nécessité pour les aéroports de se doter de politiques claires pour réagir à ces incidents. »

L'Administration de l'aéroport est continuellement à la recherche de moyens en vue d'améliorer la conscience situationnelle de YOW à l'intérieur de son vaste périmètre, peu importe les conditions météorologiques ou d'éclairage. Le système de QinetiQ, Obsidian technologie de lutte contre les UAS, a été conçu spécifiquement pour détecter les mouvements de drones grâce à sa portée rehaussée et sa couverture améliorée pouvant reconnaître les caractéristiques de drones, tout en évitant les erreurs de classification des activités non liées aux drones comme les mouvements d'oiseaux ou de la faune.

L'Administration de l'aéroport, NAV CANADA et QinetiQ travailleront en collaboration pour faciliter l'installation et le déploiement de l'unité radar micro-Doppler Obsidian dans le but de déterminer la compatibilité du fonctionnement de ce système dans un environnement aéroportuaire civil.

Plusieurs objectifs ont été identifiés pour cet essai, notamment :



Évaluer la précision et la rapidité de détection / alerte rapide de la présence de drones ou de systèmes d'aéronef télépiloté (SATP);

Évaluer l'utilisation efficace du système pour amorcer une mesure d'intervention adéquate envers les drones / détection de SATP entre l'Administration de l'aéroport et NAV CANADA ;

; Évaluer la compatibilité du système dans un environnement aéroportuaire international où les systèmes d'autres partenaires pourraient causer des interférences;

Démontrer l'engagement de YOW à promouvoir l'innovation et le leadership tout en adressant le défi que posent la détection de drones et l'atténuation des risques d'incursions.

« L'essai du système de QinetiQ, Obsidian technologie de lutte contre les UAS, permettra à toutes les parties prenantes d'évaluer un système de détection et d'atténuation exploitable dans un aéroport actif. L'essai s'harmonise parfaitement à la fois au Protocole en cas d'incursion de drones élaboré par l'Administration de l'aéroport et aux recommandations trouvées dans le Rapport provisoire et le Rapport final du groupe de travail BRTF », a déclaré Mark Laroche, Président et chef de la direction de l'Administration de l'aéroport international Macdonald-Cartier d'Ottawa et membre du Blue Ribbon Task Force.

« Obsidian, technologie de lutte contre les UAS, est spécialement conçu pour répondre à la menace actuelle et prévue d'incursion de drones sur les infrastructures nationales essentielles, y compris les opérations quotidiennes dans des environnements complexes tels que l'Aéroport international Macdonald-Cartier d'Ottawa. Cet essai fournira à toutes les parties une évaluation opérationnelle, ainsi que des données considérables pour éclairer les améliorations futures, tout en procurant des avantages immédiats en matière de sécurité », a constaté Robert Aubé, Directeur général de QinetiQ Canada.

« La mise en place des mesures de sécurité pour les drones dans les aéroports est un élément crucial pour atténuer les risques et maintenir la sécurité de notre espace aérien. Des collaborations comme celle-ci sont essentielles à l'élaboration de politiques et de pratiques qui assurent l'intégration sécuritaire des drones dans notre espace aérien », a déclaré Neil Wilson, Président et chef de la direction de NAV CANADA et membre du Blue Ribbon Task Force.

Pour de plus amples renseignements sur le Blue Ribbon Task Force, veuillez consulter : uasmitigationatairports.org.

Au sujet de l'Administration de l'aéroport international Macdonald-Cartier d'Ottawa

L'AAIMCO gère, exploite et développe les installations et les terrains de l'aéroport pour soutenir la croissance économique de la région de la capitale du Canada et génère plus de 2,2 milliards de dollars annuellement en activité économique totale dans la région d'Ottawa et de Gatineau.

Au sujet de QinetiQ Canada

QinetiQ est une société de science et d'ingénierie de premiers plans opérant principalement dans les marchés de la défense, de la sécurité et de l'aérospatiale, fournissant des produits, des solutions et des services de conseil principalement à des organismes gouvernementaux, notamment les départements de la défense, de plus qu'à des clients internationaux dans d'autres secteurs ciblés. QinetiQ Canada a des bureaux à Ottawa, Calgary et Medicine Hat.

Au sujet de NAV CANADA

NAV CANADA est une société privée sans but lucratif, créée en 1996, qui fournit des services de contrôle de la circulation aérienne, des services consultatifs d'aéroport, des exposés météorologiques ainsi que des services d'information aéronautique dans plus de 18 millions de kilomètres carrés d'espace aérien intérieur et d'espace aérien international sous contrôle canadien. La Société est reconnue à l'échelle internationale pour son dossier de sécurité et ses innovations technologiques. Les systèmes de gestion de la circulation aérienne élaborés par NAV CANADA sont utilisés par des fournisseurs de services de navigation aérienne partout dans le monde.

