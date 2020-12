Deux grandes agences de conseil en vote indépendantes - ISS et Glass Lewis - recommandent maintenant aux actionnaires de Mason Graphite de voter au moyen du formulaire de procuration imprimé sur papier BLEU de l'actionnaire préoccupé.

Des actionnaires représentant plus de 36 % des actions de Mason Graphite en circulation ont déjà confirmé leur appui à l'égard de l'élection de tous les candidats de l'actionnaire préoccupé, et d'autres actionnaires viennent grossir leurs rangs jour après jour.

L'actionnaire préoccupé s'attend à ce que ces appuis représentent une majorité à l'assemblée annuelle.

Les candidats de l'actionnaire préoccupé ne sont pas en train de prendre le contrôle de la Société. Ils cherchent à faire élire des administrateurs, notamment deux hauts dirigeants qui étaient aux commandes de la Société lorsque celle-ci a connu une performance exceptionnelle, qui maximiseront la valeur pour tous les actionnaires.

Votez au moyen du formulaire de procuration imprimé sur papier BLEU en faveur d'un conseil amélioré avant la date limite du mardi 22 décembre 2020, à 17 h (heure de Montréal).

Si vous avez besoin d'aide pour voter, veuillez communiquer avec Kingsdale Advisors au 1-866-229-8651 ou à l'adresse [email protected] .

Pour vous tenir au courant des faits nouveaux, veuillez consulter le site www.unmeilleurMasonGraphite.com.

MONTRÉAL, le 21 déc. 2020 /CNW Telbec/ - Fahad Al-Tamimi (« M. Al-Tamimi » ou l'« actionnaire préoccupé »), administrateur et deuxième actionnaire en importance de Mason Graphite Inc. (TSXV: LLG) (OTCQX: MGPHF) (« Mason Graphite » ou la « Société »), qui détient environ 9,92 % des actions de Mason Graphite en circulation, a annoncé aujourd'hui que la grande agence de conseil en vote indépendante Institutional Shareholder Services Inc. (« ISS ») a recommandé aux actionnaires de Mason Graphite de voter au moyen du formulaire imprimé sur papier BLEU POUR MM. Al-Tamimi, Tayfun Eldem et Roy McDowall à l'assemblée annuelle de la Société prévue pour le mardi 29 décembre 2020 à 10 h (heure de Montréal) (l'« assemblée »). ISS joint sa voix à celle de Glass Lewis en devenant la deuxième grande agence de conseil en vote indépendante à recommander aux actionnaires de voter au moyen du formulaire de procuration imprimé sur papier BLEU de l'actionnaire préoccupé. Les actionnaires sont priés de consulter le communiqué daté du 18 décembre 2020 de l'actionnaire préoccupé pour obtenir les détails de la recommandation de Glass Lewis.

Dans son analyse des difficultés que connaît Mason Graphite sous la direction des candidats de la direction et de l'occasion qui est offerte aux actionnaires d'élire les candidats de l'actionnaire préoccupé afin d'amorcer un virage positif, ISS souligne que M. Al-Tamimi [traduction] « a soulevé des préoccupations légitimes au sujet de l'inaction du conseil en poste… ». De plus, ISS formule les observations judicieuses suivantes concernant l'absence d'un chef de la direction permanent à la tête de Mason Graphite et les mises à jour peu nombreuses communiquées par la Société qui, bien opportunément, ne sont devenues plus fréquentes qu'après que M. Al-Tamimi eut lancé sa campagne :

« La société est orpheline d'un chef de la direction permanent depuis avril 2020, et la démission du dernier chef de la direction permanent a été annoncée à la fin de février 2020. Il se peut que les actionnaires s'inquiètent du fait que l'absence d'un chef de la direction permanent crée de l'incertitude quant à l'orientation que prend la société. Il semble également que, pendant la plus grande partie de l'année 2020, la société s'est abstenue de communiquer sa stratégie globale aux investisseurs et de faire le point sur l'évolution des projets de la société. Cela est peut-être attribuable au fait que ces projets n'avaient pas avancé ou que la société n'était pas au courant que les investisseurs qui injectent des fonds dans de petites sociétés minières s'attendent à recevoir des rapports d'étape fréquents en raison de l'insuffisance de revenus de ce type de sociétés, ou à une combinaison de ces deux raisons. Les communications destinées aux actionnaires semblent avoir repris depuis que la société a été informée de la campagne de l'actionnaire dissident. »

Dans son évaluation de la performance de la Société sous la direction des candidats de la direction par rapport à celle de ses pairs, ISS a correctement mis le doigt sur le fait que la Société s'est laissée distancer :

« Jusqu'au 28 octobre 2020 (la « date neutre »), la société a obtenu un rendement inférieur aux sociétés de son groupe de référence et à celui de [l'indice composé S&P/TSX de croissance au cours de période de un, trois et cinq exercices]… Si l'on s'attarde plus particulièrement au dernier exercice, on constate que le groupe de référence a obtenu de bien meilleurs résultats que la société depuis la date neutre. Bien que le cours des actions [de Mason Graphite] ait connu un pic après la date neutre, il affiche une tendance à la baisse depuis la mi-novembre, moment où il a atteint son plus haut niveau des 52 dernières semaines, alors que les actions des sociétés de son groupe de référence se sont négociées à des cours considérablement plus élevés. »

Appuis grandissants en faveur des candidats de l'actionnaire préoccupé

Malgré les efforts des candidats de la direction visant à pérenniser leur siège, leurs allégations sans fondement et leurs attaques personnelles diffamatoires, les appuis en faveur de MM. Simon Marcotte, Tayfun Eldem, Nav Dhaliwal, Roy McDowall, Peter Damouni et Fahad Al-Tamimi (collectivement, les « candidats de l'actionnaire préoccupé ») ne cessent de croître. Des actionnaires représentant plus de 36 % des actions de Mason Graphite en circulation ont déjà confirmé leur appui à l'égard de l'élection des candidats de l'actionnaire préoccupé, et d'autres actionnaires viennent grossir leurs rangs jour après jour. L'actionnaire préoccupé s'attend à ce que ces appuis représentent une majorité à l'assemblée.

Démarche visant à prendre un virage positif

M. Al-Tamimi et les actionnaires sympathisants n'ont absolument pas l'intention de prendre le contrôle de la Société. Ils visent plutôt simplement à faire élire des administrateurs extrêmement qualifiés et compétents qui maximiseront la valeur pour tous les actionnaires, notamment MM. Simon Marcotte et Tayfun Eldem, qui étaient impliqués auprès de la Société lorsque celle-ci progressait de manière exceptionnelle.

« Compte tenu des appuis que nous avons obtenus jusqu'à maintenant, il est manifeste que notre message sur la nécessité de prendre un virage positif trouve un écho auprès des actionnaires », a déclaré M. Al-Tamimi. « Les actionnaires qui n'ont pas encore voté devraient se joindre à ceux qui représentent plus de 36 % des actions en circulation et voter POUR tous les candidats de l'actionnaire préoccupé. L'heure est venue de faire aboutir nos démarches et d'appliquer tous nos efforts à faire de la Société l'entreprise qu'elle est destinée à être. »

La demande limite approche - Votez pour un virage positif d'ici 17 h (heure de Montréal) le mardi 22 décembre 2020

L'actionnaire préoccupé souhaite rappeler aux actionnaires de voter POUR l'élection d'un conseil amélioré composé de MM. Simon Marcotte, Tayfun Eldem, Nav Dhaliwal, Roy McDowall, Peter Damouni et Fahad Al-Tamimi, qui sont tous extrêmement qualifiés et compétents, et de choisir l' ABSTENTION à l'égard de l'élection de MM. Gilles Gingras, François Laurin, Guy Chamard et Gaston A. Morin. Les actionnaires sont encouragés à examiner les documents de sollicitation de procurations et à voter au moyen du formulaire de procuration imprimé sur papier BLEU ou du formulaire d'instructions de vote imprimé sur papier BLEU conformément à la recommandation d'ISS et de Glass Lewis .

Si vous avez des questions ou avez besoin d'aide pour voter, veuillez communiquer avec Kingsdale Advisors au 1-866-229-8651 ou à l'adresse [email protected].

Les actionnaires peuvent consulter les documents de sollicitation de procurations et la lettre qui les accompagne qui ont été déposés sous le profil de Mason Graphite sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com, ou en allant sur le site Web de l'actionnaire préoccupé, au www.unmeilleurMasonGraphite.com.

À propos d'Institutional Shareholder Services Inc.

Institutional Shareholder Services Inc. (ISS) est le plus important fournisseur mondial de solutions en matière de gouvernance et d'investissement responsable destinées aux propriétaires d'actifs, aux gestionnaires d'actifs, aux fonds spéculatifs et aux fournisseurs de services d'actifs. Les solutions d'ISS comprennent : de la recherche et des recommandations objectives en matière de gouvernance; des données, des analyses et des recherches sur l'investissement responsable; des solutions de distribution et de vote par procuration de bout en bout; des solutions clés en main de gestion de réclamations dans le cadre d'actions collectives; et des données et des outils de modélisation fiables concernant la gouvernance à l'échelle mondiale. Des clients institutionnels confient à ISS la mise en œuvre de leurs orientations en matière de gouvernance, l'identification des risques environnementaux, sociaux et de gouvernance, ainsi que la gestion de l'ensemble de leurs besoins liés au vote par procuration à l'échelle mondiale. Les analystes d'ISS possèdent une expertise et une expérience sans pareil en ce qui a trait à la gouvernance et à l'investissement responsable, aux pratiques de vote et à la réglementation en vigueur dans les différents marchés, ainsi que des connaissances spécialisées dans des domaines aussi variés que le droit, les fusions et acquisitions, la rémunération et l'analytique.

Mise en garde concernant les énoncés prospectifs

Le présent communiqué contient des énoncés prospectifs. Tous les énoncés contenus dans le présent document déposé qui ne sont pas manifestement de nature historique ou qui dépendent nécessairement d'événements futurs sont des énoncés prospectifs, et on reconnaît généralement de tels énoncés à l'utilisation de termes comme « prévoir », « être d'avis », « s'attendre à ce que », « estimer », « planifier » et d'autres expressions semblables. De plus, les énoncés relatifs aux attentes de l'actionnaire préoccupé quant à l'issue de l'assemblée sont des énoncés prospectifs. Ces énoncés sont fondés sur les attentes actuelles de l'actionnaire préoccupé et les renseignements dont il dispose actuellement. Ils ne sont pas des garanties de performance ou de résultats futurs, comportent des risques et des incertitudes difficiles à prévoir et sont fondés sur des hypothèses concernant des événements futurs qui pourraient se révéler inexactes, dont le risque que plusieurs actionnaires de la Société exercent leur droit de vote à l'assemblée et que ces droits soient exercés en faveur des candidats de la direction, l'hypothèse relative à la participation des actionnaires avant l'assemblée et à l'occasion de celle-ci, et le droit de révoquer des procurations en lien avec l'assemblée. L'actionnaire préoccupé n'entend pas mettre à jour les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué, sauf si la loi applicable l'y oblige.

SOURCE Mr. Fahad Al-Tamimi

