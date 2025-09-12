L'ADGSQ offre ses félicitations et sa collaboration à la ministre de l'Éducation

SAINT-GEORGES, QC, le 12 sept. 2025 /CNW/ - L'Association des directions générales scolaires du Québec (ADGSQ) offre ses félicitations et son entière collaboration à la nouvelle ministre de l'Éducation, Mme Sonia LeBel. Poids lourd de son gouvernement, Mme LeBel est reconnue pour son intégrité et son efficacité. C'est donc avec beaucoup d'enthousiasme que nous entrevoyons son arrivée à la tête de ce ministère névralgique pour l'avenir du Québec.

« Avec une volonté forte et affirmée que l'éducation demeure une priorité gouvernementale, l'ADGSQ souhaite jouer un rôle de premier plan en mettant son expertise et celle de ses membres au service de la ministre afin de la conseiller adéquatement dans la mise en œuvre des volontés gouvernementales et de son ministère », a déclaré M. Normand Lessard, directeur exécutif de l'ADGSQ.

Au moment où les finances publiques sont sous pression et que le réseau de l'éducation a connu son lot de rebondissements sur le plan budgétaire, les membres de l'Association entendent rappeler que les coûts de gestion des centres de services scolaires et des commissions scolaires avoisinent les 4 % et sont parmi les plus bas du secteur public et parapublic.

En complémentarité avec le ministère de l'Éducation et les partenaires du réseau public, l'ADGSQ entend poursuivre sur la voie de la collaboration et du dialogue; cette approche constructive qui a permis de répondre aux besoins spécifiques de tous les élèves. « Chose certaine, nous partageons avec le gouvernement le même objectif : assurer à tous les élèves du Québec les meilleures conditions de réussite. Travailler en partSenariat est certainement une démarche garante de succès », d'ajouter M. Lessard.

L'ADGSQ souhaite par la même occasion remercier Bernard Drainville qui a occupé la fonction de ministre de l'Éducation au cours des trois dernières années, notamment pour l'ouverture et l'écoute dont il a fait preuve. Nous lui souhaitons le meilleur des succès dans sa nouvelle affectation.

L'Association des directions générales scolaires du Québec (ADGSQ) regroupe plus de 190 directions générales et directions générales adjointes qui agissent en complémentarité au sein des centres de services scolaires et des commissions scolaires en tant que premier dirigeant du système public d'éducation francophone et anglophone au Québec. Premières responsables administratives et éducatives des centres de services scolaires et des commissions scolaires au Québec, les directions générales ont notamment pour mission de mettre en place les conditions pour favoriser la réussite scolaire et la persévérance des élèves. L'ADGSQ compte également plus d'une centaine de membres retraités.

